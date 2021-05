Sesc Guarulhos abre inscrições para cursos gratuitos de junho

No mês de junho o Sesc Guarulhos abre inscrições para cursos em diversas áreas de conhecimento. As atividades são gratuitas, e as aulas acontecem on-line. O curso Modelagem e Costura é dividido em dois módulos e traz o passo a passo para confecção de um quimono e uma saia.

O curso Fotografia Cênica – O Momento em Foco apresenta técnicas para captação de imagens de espetáculos cênicos, especialmente de circo e dança.

A atividade Tecnologia 4.0 na Educação aborda as possibilidades de uso de ferramentas tecnológicas na educação, e a ação Narrativas Poéticas Femininas: Nossas Falas e Nossos Textos traz um bate-papo sobre as experiências e visões femininas de mundo escritas e declamadas por mulheres para mulheres.

As inscrições para as atividades estarão abertas a partir das 14 horas do dia 1 de junho em inscricoes.sescsp.org.br

Cursos de junho

Modelagem e Costura – Módulo I

Com Ateliê Vivo

De 8 a 17 de junho, terças a quintas às 13h30

Curso de modelagem, costura e estamparia manual, que apresenta técnicas de costura a mão e o passo a passo para confecção de um quimono. As técnicas desenvolvidas durante o curso poderão ser aplicadas também em outros projetos.

Materiais necessários:

2 metros de tecido de cor clara, para ser estampado. Recomenda-se tricoline 100% algodão ou cambraia de linho. | Agulhas de mão | Linha de costura | Linha de meada colorida | Tesoura para papel e tecido | Fita métrica | Alfinetes | Giz para tecido | Régua – mínimo 30 cm | Papel kraft – 2 metros | Lápis | Algodão cru – 20×20 cm | Tinta para tecido – 5 a 8 cores | Pincel | Fita crepe – fina e larga

Materiais opcionais:

Esquadro | Carretilha | Régua curva de costura

Plataforma: Google Meet

Recomendado para maiores de 14 anos

20 vagas.

Modelagem e Costura – Módulo II

Com Ateliê Vivo

De 9 a 25 de junho, quartas e sextas às 10h

Fotografia Cênica – O Momento em Foco

Com Paulo Barbuto

De 16 de junho a 2 de julho, quartas e sextas às 19h

Curso de fotografia on-line com foco na captação de imagens de espetáculos cênicos, com enfoque no circo e dança. Apresenta os equipamentos utilizados, técnicas e conceitos básicos aplicados à fotografia de espetáculo, da composição à iluminação. Aborda temas importantes como a etiqueta na realização de um trabalho, técnicas de pós-produção e organização. Ao final do curso Paulo Barbuto fará uma análise de portfólios dos alunos.

Paulo Barbuto é fotógrafo especializado nas áreas de espetáculos e eventos sociais. Trabalhou como professor em escolas de circo como Nau de Ícaros, Acrobático Fratelli e Galpão do Circo.

Em seu portfólio fotográfico tem como clientes no meio artístico companhias como La Mínima Circo e Teatro, Circo Zanni, Acrobático Fratelli, Circo Mínimo, Circo Amarillo, Grupo Triii, Cia Circodança Suzie Bianchi, Company Dance Center, Experimental de Dança de Ubatuba e Com Passo Cia de Dança de São José dos Campos entre outros.

Ministra aulas, cursos e workshops na área da fotografia.

Entre 2004 e 2007 foi coordenador do Centro de Formação em Artes Circenses (CEFAC), responsável pelas áreas de técnicas básicas, técnicas acrobáticas e preparação física, onde atuou também como professor de trampolim acrobático.

Formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira profissional como técnico de Ginástica Olímpica, área em que se desenvolveu profissionalmente durante 10 anos. Foi presidente do Comitê Técnico da Federação Paulista de Ginástica e árbitro nacional de ginástica olímpica e trampolim acrobático. Como atleta sagrou-se Bicampeão Brasileiro e Vice-campeão Pan-americano de Trampolim Acrobático.

Integrou o núcleo artístico do grupo de circo e teatro Acrobático Fratelli.

Plataforma: Google Meet

Não recomendado para menores de 18 anos

30 vagas

Tecnologia 4.0 na Educação

Com Bruno Fiorelli, Miguel Alonso e Rodolpho Bertolini, educadores do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Guarulhos

De 18 de junho a 30 de julho, sextas às 19h

Impressoras 3D, linguagens de programação e cortadoras a laser: o que tudo isso tem a ver com a Educação? Fomentar o diálogo sobre as possibilidades de usos da tecnologia na educação é o tema deste curso, voltado a professores de diferentes áreas.

Plataforma: Google Meet

Não recomendado para menores de 18 anos

30 vagas

Narrativas Poéticas Femininas: Nossas Falas e Nossos Textos

Com Daisy Coelho e Juliana Sanches. Mediação: Valéria Ribeiro.

Dia 24 de junho, quinta, às 19h30

Bate-papo ao vivo apresenta as experiências e visões femininas de mundo, de forma escrita e declamada por mulheres e para mulheres.

Daisy Coelho é poetisa, atriz e produtora, vencedora dos Slams do Prego, Guilhermina e Slam Jazz, além de participação no Programa Manos e Minas (TV Cultura). Trabalha com arte e cultura em Guarulhos há 10 anos, com passagens no coletivo de mulher ASSIM, sarau Carolina Maria de Jesus e Biblioteca Carolina Maria de Jesus.

Juliana Sanches é artista criadora do grupo XIX de teatro Estudiosa da Dança, desenvolve desde 2012 pesquisa do feminino e da cena feminina, coordenando núcleos de pesquisa e dirigindo espetáculos criados exclusivamente com mulheres, como Linha Tênue, In Cômodos, A Corda e Alice!.

Valeria Ribeiro é artista educadora, graduada em Comunicação das Artes do Corpo. Transita entre as linguagens da arte da performance, da dança e do teatro. Em suas propostas artísticas pesquisa a relação entre artista e público e seus desdobramentos afetivos. Atua como educadora do Programa Curumim no Sesc Guarulhos.

Plataforma: Google Meet

Não recomendado para menores de 18 anos

20 vagas