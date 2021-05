Terminal Taboão da EMTU recebe exposição de alerta sobre os males do tabagismo

Para celebrar o Dia Mundial sem Tabaco, a EMTU/SP promove, nesta segunda-feira (31), a exposição ‘Respiração Artificial’ no Terminal Taboão (Guarulhos), que visa conscientizar os passageiros sobre os malefícios do hábito de fumar. A ação ocorre em parceria com o artista plástico pernambucano, Roberto Otaviano.

Inspirada na campanha antitabagismo, a exposição traz obras criadas com maços de cigarros, utilizando o plástico protetor, selo, embalagem, papel interno, cigarros, bitucas recolhidas nas ruas e palitos de fósforos, retratando o cotidiano dos fumantes presos a um hábito fatal.

“Eu gosto muito de fazer essas intervenções com o público. É com essa aproximação que nós captamos a vontade que cada um tem de parar de fumar e o que falta é justamente a iniciativa. E é através destas obras que nós tentamos fazer a reflexão para que eles tomem a decisão”, conta o artista.

Ao todo, serão 23 obras que retratam os efeitos do cigarro a curto e longo prazo, além de alertar sobre fumantes passivos, doenças associadas ao seu uso, efeitos e danos aos usuários e a poluição ambiental. Na ação, o artista irá interagir de forma lúdica com aos fumantes na tentativa de incentivá-los a deixar o maço de cigarro na lixeira do terminal.

Com 15 anos de parceria, outros terminais metropolitanos da EMTU/SP já receberam as obras do artistas. Ele também já expôs na Capital, no São Mateus, em Cotia, Santo André e no Magalhães Teixeira, em Campinas.

O artista

Roberto Otaviano – Artista Plástico é do interior de Pernambuco, de Zona da Mata, passou pelo Rio de Janeiro e agora mora em São Paulo, onde se aprofundou ainda mais nas artes plásticas. Atualmente, ele se define como um artista visceral que gosta de utilizar suas obras para incomodar as pessoas.

Tabagismo

O tabagismo é identificado como uma doença crônica, causado por dependência à nicotina. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que cerca de 8 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa do tabaco.

Serviço

Evento: Exposição Respiração Artificial

Data: 31/05 até 19/06

Local: Terminal Metropolitano Taboão (Guarulhos)

Endereço: Av. Natalia Zarif, S/N.º Taboão – Guarulhos/SP