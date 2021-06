Sesc Guarulhos promove neste mês de junho bate-papo com temas sobre meio ambiente, esporte e música

Da Redação

No dia 5 de junho o Sesc Guarulhos apresenta o bate-papo ao vivo Ambiente, corpo e arte: alternativas de resistência na Pandemia,no qual profissionais das áreas de meio ambiente, esporte e música irão discutir sobre o papel dessas áreas na promoção e manutenção da saúde física e mental, e apresentarão sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas em tempos de isolamento social, como forma de manter mente e corpo sãos.

A atividade traz os convidados Nathalya de Carvalho Avelino, Francisca Vanessa de Brito Lemos e Erinaldo Luiz Andrade, e tem mediação de Anderson Tadeu de Campos.

Erinaldo Luiz Andrade possui graduação em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André (1994), mestrado em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública-USP (2001) e doutorado em Educação Física pela Universidade São Judas Tadeu (2016). Atualmente é coordenador do curso de educação física da Universidade Nove de Julho e professor da Universidade Nove de Julho. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em Atividade Física e Saúde, atuando principalmente nos seguintes temas atividade física e promoção de saúde.

Francisca Vanessa de Brito Lemos é licenciada e bacharelada em Ciências Biológicas, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de técnica em Meio Ambiente, pela ETEC Guaracy Silveira. Atualmente, atua como professora de ciências na Rede Estadual de São Paulo.

Nathalya de Carvalho Avelino é Musicoterapeuta, Doutora em Engenharia Biomédica e Mestre em Bioengenharia, com linha de pesquisa em Musicoterapia Biomédica. Possui especialização em Metodologia da Docência no Ensino Superior, e em Musicoterapia, pelo Conservatório de Música – Centro Universitário (RJ). É executiva da empresa CENSUPEG SANTARÉM. Atua como coordenadora nacional do curso de especialização em Musicoterapia – lato sensu – da Faculdade CENSUPEG. Foi diretora da Associação Brasileira das Associações de Musicoterapia (UBAM).

É licenciada em Música pela Universidade do Estado do Pará (2008). Atuou como coordenadora dos Trabalhos de Conclusão de Curso, Coordenadora Adjunta e Docente do Curso de Licenciatura Plena em Música da UEPA – Campus XII – Santarém. Tem experiência na área de Música, e atua nos temas pesquisa, docência no ensino superior e educação especial. Tem experiência na área de Saúde, com ênfase em Musicoterapia e Reabilitação.

Anderson Tadeu de Campos é Supervisor do Núcleo Socioeducativo do Sesc Itaquera, Mestrando do Curso de Educação: Currículo da PUC SP.

