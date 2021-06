Governo lança Dia da Esperança dentro da plataforma Vacina Já

O governador João Doria anunciou, nesta quarta-feira (9), o lançamento do Dia da Esperança, ferramenta que disponibiliza a contagem regressiva para imunização de toda população de SP, de acordo com cada faixa etária. O novo recurso está disponível na plataforma Vacina Já e foi desenvolvido pelas secretarias de Comunicação e da Saúde, em parceria com a Prodesp, para garantir mais transparência ao processo de vacinação.

O Dia da Esperança já está disponível ao público e pode ser acessado no site https://vacinaja.sp.gov.br/diadaesperanca/. A ferramenta permite que cada cidadão de SP acompanhe quantos dias faltam até a data prevista para sua imunização contra a covid-19.

“O Dia da Esperança mostra o cronograma completo de vacinação no Estado de São Paulo e aponta quantos dias faltam para imunização de cada grupo. O Dia da Esperança nos une em uma grande contagem regressiva pela esperança e pela vida”, destacou a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

Contagem regressiva

A ferramenta Dia da Esperança será atualizada diariamente com a contagem regressiva de cada grupo. O cronograma entrará na reta final em 111 dias, quando será iniciada a imunização do último grupo do cronograma estabelecido pelo Governo de SP.

De acordo com o calendário, faltam 7 dias para vacinação do grupo de 55 a 59 anos; 30 dias para pessoas com 54 anos; e 41 dias para a faixa estária de 50 a 53 anos. Em 56 dias o cronograma estará liberado para cidadãos entre 45 e 49 anos; e em 71 dias para as pessoas de 40 a 44 anos.

A partir de 1 setembro, será iniciada a imunização da população com menos de 40 anos. Faltam 84 dias para que a faixa de 35 a 39 anos receba a vacina; e 91 dias para o público dos 30 aos 34 anos. Em 101 dias será incluído o grupo dos 25 aos 29 anos e a contagem regressiva será encerrada em 28/09, daqui a 111 dias, com início da imunização dos jovens de 18 a 24 anos.

Vacina Já

Por meio da plataforma Vacina Já, o Governo do Estado de São Paulo disponibiliza, a toda a população, o pré-cadastro para a vacinação contra Covid-19. O formulário pode ser acessado diretamente na plataforma (https://vacinaja.sp.gov.br) ou via aplicativo de WhatsApp (basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi” ou clicar no link wa.me/5511952202923?text=oi).

O pré-cadastro permite uma economia de até 90% no atendimento de cada pessoa apta a se vacinar. O preenchimento do formulário não é obrigatório e não funciona como agendamento, mas contribui para evitar filas nos postos de vacinação.