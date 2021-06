Prêmio da Quina acumula e sorteia R$ 190 milhões em concurso de São João

O sorteio da Quina terminou sem vencedores na faixa principal. Os números sorteados no concurso 5589, realizado nesta segunda-feira (14), foram 10-19-28-29-73. O prêmio que seria de R$ 13.655.465,71 acumulou e ficou estimado em R$ 190 milhões para o próximo sorteio, marcado para o dia 26 de junho.

Com uma aposta de cinco número, a chance de ser sorteado no prêmio principal é de uma entre 24 milhões.

Para tentar a sorte basta ir a uma lotérica ou credenciadas e marcar de cinco a 15 números em um volante, na escolha de dezenas entre 1 e 80. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, até as 19h do dia 26 de junho.