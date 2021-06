Guarulhos promove Dia D de Vacinação Contra a covid-19 neste sábado

A Prefeitura de Guarulhos vai promover o Dia D de Vacinação Contra a Covid-19 neste sábado (19) com a abertura 12 postos, das 9h às 17h, para acelerar ainda mais a imunização no município, sendo um deles com atendimento em sistema drive-thru. Poderão se vacinar nesta data, sem necessidade de agendamento prévio ou cadastro, todas as pessoas que integram os públicos contemplados até o momento na campanha.

Para tanto, é obrigatória a apresentação de comprovante de residência, além de documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS, bem como os documentos específicos exigidos para cada grupo. A Secretaria Municipal da Saúde instituiu a vacinação por agendamento como forma de evitar filas e aglomerações durante o período de pandemia. Desta forma, os moradores da cidade podem entrar no site da Prefeitura (bit.ly/VacinaGru) e escolher local, data e horário para se imunizar de segunda a sexta-feira, em uma das 66 UBS habilitadas para a campanha de vacinação contra a covid-19.

Com esse sistema, Guarulhos se tornou referência no processo de vacinação no Estado de São Paulo, podendo inclusive antecipar os grupos em diferentes oportunidades. Na última terça-feira (15), por exemplo, mais de 15 mil guarulhenses se imunizaram, o que contribuiu para que a cidade se aproxime rapidamente do meio milhão de doses já aplicadas, número que deve ser alcançado nos próximos dias.

Como forma de aumentar o acesso às vacinas àqueles que têm alguma dificuldade para realizar o agendamento e para quem trabalha nos dias de semana, o prefeito Guti determinou a realização do Dia D no sábado, quando a vacinação ocorrerá para os grupos já liberados sem a necessidade do agendamento prévio. Para que não ocorram filas e aglomerações, a Secretaria da Saúde orienta a população para que se dirija aos locais ao longo de todo o dia, procurando horários de menor movimento.

Além do posto em sistema drive-thru que será instalado na área VIP do estacionamento do Internacional Shopping Guarulhos, com entrada pela rua Engenheiro Camilo Olivetti s/nº, mais 11 funcionarão na cidade:

1. UBS Vila Barros

2. UBS São Ricardo

3. UBS Itapegica

4. UBS Tranquilidade

5. UBS Haroldo Veloso

6. UBS Ponte Alta

7. UBS Carmela

8. UBS Marinópolis

9. UBS Jurema

10. UBS Uirapuru

11. CEU Continental, com entrada pela rua Alzimar Vargas Batista

Quem pode se vacinar

– Pessoas de 50 anos ou mais;

– Trabalhadores da saúde (18 anos ou mais): comprovar vinculação ativa com serviço de saúde mediante apresentação de carteira de trabalho ou holerite (original e cópia), ou declaração emitida pelo serviço de saúde em papel timbrado contendo data, nome e assinatura do responsável. As cópias ficarão retidas, exceto a declaração da empresa, que será retida a via original;

– Pessoa com síndrome de Down (18 anos ou mais): apresentar relatório médico;

– Pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais: os indivíduos com deficiência permanente cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão comprovar ser beneficiário. Já os que não são cadastrados no BPC deverão apresentar relatório médico que indique a deficiência, ou comprovação de atendimento em Centro de Reabilitação ou Unidade Especializada, ou documento oficial com indicação da deficiência, ou cartões de gratuidade do transporte público, ou autodeclaração na ausência de outro tipo de documento;

– Pessoas com doença renal em diálise (18 anos ou mais): apresentar relatório médico;

– Pessoas transplantadas imunossuprimidas (18 anos ou mais): apresentar relatório médico;

– Gestantes e puérperas com comorbidades (18 anos ou mais): apresentar relatório médico;

– Gestantes e puérperas sem comorbidades (18 anos ou mais); apresentar cartão do pré-natal;

– Pessoas com doenças crônicas (comorbidade) de 18 anos ou mais: apresentar relatório/prescrição médica;

– Motoristas e cobradores de transporte municipal e intermunicipal (18 anos ou mais): comprovar vinculação ativa com serviço de transporte no município de Guarulhos;

– Trabalhadores das vans do transporte escolar de Guarulhos: apresentar alvará de funcionamento;

– Profissionais da educação que atuam nas redes municipal, estadual e particular de Guarulhos, com atendimento na educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental, educação de jovens e adultos e ensino médio e superior, profissionalizante, professores especialistas ou em órgãos administrativos, como Secretaria de Educação, CEUs e Diretorias de Ensino: apresentar o QR Code ou declaração com o timbre da instituição de ensino, além da cópia do holerite referente ao mês de maio de 2021;

– Segundas doses de pessoas que moram ou trabalham (comprovadamente) em Guarulhos e perderam a data do agendamento da segunda dose.