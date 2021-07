Prefeitura de Guarulhos não aplicou vacinas vencidas

A Prefeitura de Guarulhos esclarece que não aplicou doses de vacina vencidas da AstraZeneca. Dos lotes veiculados pelas mídias, o município recebeu apenas o de número 4120Z005, em 26/01/2021, com data de validade em 14/04/2021, sendo que as vacinas foram distribuídas prontamente aos serviços de saúde para serem administradas em seus trabalhadores. Portanto, a aplicação das doses em tempo hábil estava sob a responsabilidade das instituições contempladas.

Em consulta ao relatório exportado do sistema Vacivida nesta sexta-feira (02), a Secretaria de Saúde identificou 96 registros desse lote com data de aplicação posterior à data do vencimento. Destes, 86 registros são de uma instituição privada do município, que já foi notificada pela Secretaria da Saúde para esclarecimentos. Os outros 10 registros foram erros de digitação no que se refere à data de aplicação, os quais serão corrigidos.

Por fim, informa que os demais lotes citados no levantamento não foram recebidos pelo município de Guarulhos e que em nenhum momento o Departamento de Vigilância em Saúde da cidade recebeu ou distribuiu vacinas vencidas aos estabelecimentos de saúde.