Idosos de Guarulhos participam do baile julino virtual do CCI Gopoúva

Decorado com bandeirinhas coloridas, imagens dos santos juninos, mesa de doces com toalha de chita e uma pequena fogueira, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva foi palco da transmissão ao vivo do Arraial Julino 2021 pelo Facebook na tarde desta quarta-feira (7). O baile foi acompanhado via internet pelo público de mais de 400 idosos assistidos pelas duas unidades do equipamento (Santa Mena e Gopoúva) e animado por Adriano dos Teclados.

“A manutenção e o fortalecimento de vínculos é um tópico de grande importância nas políticas socioassistenciais. Garantir que os vínculos sociais sejam mantidos na melhor idade, no momento pandêmico que atravessamos, faz-se ainda mais necessário. A festa julina do Centro de Convivência do Idoso contribui para que os usuários do serviço mantenham as interações e colaborem, mesmo de casa, com as celebrações. É uma iniciativa que conta com a participação de todos, servidores e usuários, e garante a continuidade das atividades realizadas nas unidades”, afirma o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante.

A ação da Prefeitura tem por objetivo estimular a interação, a independência, o fortalecimento de vínculos e manter as pessoas acima de 60 anos ativas mesmo neste período de pandemia, em que os equipamentos estão fechados por orientação sanitária.