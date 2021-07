Pessoas com mais de 40 anos podem se vacinar sem necessidade de agendamento

A partir de amanhã (14), o município vai liberar do cadastro e agendamento as pessoas de 40 anos ou mais, as quais poderão procurar diretamente as UBS para se vacinar, assim como já acontece com os demais grupos prioritários contemplados nas fases anteriores da campanha. No entanto, quem preferir efetuar o cadastramento para tomar a vacina com dia e horário marcado pode agendar pelo site.

Para tomar a vacina contra a covid-19 no município a pessoa deve apresentar no momento da vacinação um comprovante de residência, documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS, além dos documentos específicos exigidos para os demais grupos prioritários.

Como estão em andamento duas campanhas de vacinação neste momento, a da influenza (gripe) e a da covid-19, a Secretaria da Saúde alerta que as vacinas não podem ser administradas juntas, devendo ser observado um intervalo mínimo de 14 dias entre uma das doses contra o coronavírus e a da gripe. Portanto, a orientação é para quem está prestes a se vacinar contra o coronavírus que priorize essa imunização e após 14 dias vacine-se contra a gripe.