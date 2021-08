Mais da metade dos brasileiros tomaram a 1ª dose da vacina contra covid

Mais de 50% dos brasileiros tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid. A marca foi batida nesta sexta-feira (6), quase sete meses após o começo da vacinação contra a doença no Brasil. São 106.221.963 doses aplicadas, o que corresponde a 50,16% da população.

Os dados são do consórcio dos veículos de imprensa divulgados às 20h desta sexta.

São 44.938.520 pessoas que tomaram as duas doses ou a dose única e estão totalmente imunizados, o que corresponde a 21,22% dos brasileiros.

Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 151.160.483 doses aplicadas no total.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.160.055 pessoas, a segunda em 643.149 e a dose única em 19.686, um total de 1.822.890 doses.

Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são o Mato Grosso do Sul (34,34%), Rio Grande do Sul (27,97%), São Paulo (24,48%), Espírito Santo (22,73%) e Santa Catarina (21,97%).

Já entre aqueles que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo (61,02%), Rio Grande do Sul (56,09%), Mato Grosso do Sul (52,86%), Paraná (52,66%) e Santa Catarina (52,12%).

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.