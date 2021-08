MIS Experience retoma exposição virtual de Leonardo da Vinci até dezembro

O MIS Experience, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, renovou os direitos de exibição virtual do conteúdo da exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio | Digital. Sucesso de público e crítica, a mostra fica disponível gratuitamente para os internautas brasileiros até dezembro de 2021; o acesso online está disponível diretamente pelo site: www.exposicaodavinci500anos.com.br

A plataforma oferece acesso simples e descomplicado à exposição, além de permitir milhares de visitantes simultâneos. Durante a experiência multissensorial, com imersão em 360 graus, é possível acompanhar animações em alta definição, ver detalhes das máquinas desenhadas pelo artista italiano em realidade aumentada, além de áudios e vídeos exclusivos.

Entre as seções da mostra digital, destaque para os “Segredos de Mona Lisa”, que apresenta uma análise científica da pintura mais famosa do mundo realizada no Museu do Louvre por Pascal Cotte, renomado engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte.

O MIS Experience agradece aos patrocinadores, parceiros, apoiadores institucionais e operacionais: Cielo, Kapitalo Investimentos, TV Cultura, TozziniFreire Advogados, Bain & Company, Sabesp e Telhanorte.

SERVIÇO

Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio | Digital

Data: até dezembro de 2021

Acesso: www.exposicaodavinci500anos.com.br

Formato: Digital e online

Classificação: Livre