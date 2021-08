Museu da Imigração tem mostra virtual em homenagem à figueira centenária

Englobando diferentes assuntos e públicos, a agenda do Museu da Imigração – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – contará, em agosto, com ações online e presenciais. Visita virtual em exposição, live sobre o Programa de Residência Artística e mediações de leitura irão compor a programação do período.

Nesta segunda-feira (09), uma visita virtual terá como foco o processo criativo da exposição temporária “1300º Das cinzas, uma árvore” e a concepção das garrafas de cerâmica, desenvolvidas com exclusividade para a mostra. No Instagram, a live contará com a presença da artista e ceramista Hideko Honma e dos curadores do projeto, Flavia Sakai e Jo Takahashi, às 15h. O vídeo permanecerá disponível no IGTV, como uma forma de conhecer, a qualquer momento, mais informações sobre a proposta.

Com a finalidade de apresentar o Programa de Residência Artística 2021 e introduzir questões levantadas na iniciativa, o antropólogo e pesquisador do Museu, Thiago Haruo, comandará uma live no dia 10 (terça-feira), às 17h, também no Instagram. O bate-papo terá como convidado o artista Paulo Chavonga, selecionado para essa edição, que trabalhará o tema “As migrações e os tijolos do racismo estrutural no Brasil”.

E, a partir deste mês, um novo projeto será realizado no Museu: aos sábados e domingos, iniciando no dia 14, a mediadora do espaço “Semear Leitores”, Gabrielli Chagas, promoverá a leitura de livros, de maneira presencial. Com sessões às 11h e 15h, a atividade, nesse primeiro momento, envolverá as publicações: Malala e seu lápis mágico, de Malala Yousafzai; O caracol e a baleia, de Julia Donaldson; A carta do Gildo, de Silvana Rando; Vazio, de Anna Llenas; Da minha janela, de Otávio Junior, e A cicatriz, de Ilan Brenman. A relação de datas e horários da ação com cada material está disponível no site.

serviço

Visita Virtual | Exposição temporária “1300º Das cinzas, uma árvore”

Data: 09 de agosto

Horário: 15h Plataforma: Instagram

Live “Conversa com o artista Paulo Chavonga”

Data: 10 de agosto

Horário: 17h Plataforma: Instagram

Mediações de leitura

Datas: 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de agosto

Horário: 11h e 15h

Local: Museu da Imigração

Museu da Imigração

Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP

Tel.: (11) 2692-1866

Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 17h (fechamento da bilheteria às 16h).

R$ 10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados

Acessibilidade no local – Bicicletário na calçada da instituição www.museudaimigracao.org.br