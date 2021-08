Sabores da Montanha amplia ações para fomentar a gastronomia da Mantiqueira

A Sabores da Montanha expandiu suas ações para alguns destinos de inverno dos estados de São Paulo e Minas Gerais para ampliar a proposta de divulgação dos melhores, mais conceituados e sofisticados restaurantes, cafeterias, gastrobares, hamburguerias, chocolaterias, sorveterias, docerias, cervejarias e produtores artesanais desses charmosos destinos turísticos, para promover e fomentar o setor durante todo o ano.

Entre as várias ações planejadas, estão a publicação de um guia anual com a relação de todos os associados, com fotos dos pratos mais solicitados, ficha técnica, receitas e perfil do chef, além da criação de um aplicativo, no qual os clientes poderão escolher o restaurante, cervejaria, cafés ou chocolaterias de sua preferência, acessar o menu, fazer reservas e acessar fotos, entre outras propostas de divulgação. Essas ferramentas estão em fase de desenvolvimento e serão lançadas nos próximos meses.

A plataforma vem comemorando a adesão de novos associados, como os restaurantes A Forneria, Villa Phoenix e Casa Bassi, todas de Campos do Jordão; SBS Bebidas & Cia, de São Bento do Sapucaí (SP) e San Benedetto, de Gonçalves (MG), que aderiram à plataforma somente nas últimas 72 horas.

Eventos e festivais

“A Sabores da Montanha poderá auxiliar na divulgação de festivais gastronômicos já existentes nos municípios para alavancar o setor nas mídias de todo o Brasil e Mercosul”, explica Jéssica Aquino, gerente de Marketing da plataforma e da Sabores da Praia, associação gastronômica pertencente ao grupo, voltada para as cidades no litoral brasileiro.

“Para auxiliar ainda mais no fomento do turismo nos destinos da Mantiqueira, principalmente na baixa temporada, a Sabores da Montanha também realizará, quando tudo voltar ao normal, eventos e festivais como o ‘Food Week’, o ‘Festival do Pinhão’ ou o ‘Festival Gastronômico da Mantiqueira’, aproveitando a diversidade de restaurantes, com apoio da iniciativa privada, que já é parceira em diversos projetos em regiões do estado de São Paulo”, reforça Jéssica.

Segundo ela, todos os pratos participantes dos festivais terão valores únicos e acessíveis, para que qualquer morador ou turista tenha oportunidade de saborear os mais variados tipos de sabores.

Press Foods

A Sabores da Montanha também promove regularmente “press foods”, ação na qual jornalistas especializados em Gastronomia, Culinária e Turismo são convidados para conhecer os restaurantes associados e degustam pratos sugeridos pelos chefs.

“Com todas essas ações, a ideia é atrair e manter um índice de ocupação na baixa temporada, já que esses municípios, assim como muitos destinos turísticos, enfrentam a questão da sazonalidade. Alguns dos estabelecimentos, especialmente os gastronômicos, vêm enfrentando a crise, ampliada pela pandemia, com doses de criatividade, mas uma boa divulgação sempre é bem-vinda”, destaca.

Selo de Qualidade

Todos os restaurantes associados são identificados com um selo de qualidade. Desta forma, o cliente saberá que o estabelecimento é membro da Sabores da Montanha, o que resulta em sinônimo de gastronomia de qualidade, requinte e bom gosto, e que obedece a critérios estabelecidos pelo projeto.