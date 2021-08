ViradaSP Online 2021 tem show do Criolo neste sábado (14)

O rapper Criolo selecionou um set list especial para a #ViradaSP Online 2021 deste sábado (14) com clássicos de sua trajetória como Lion Man e Convoque seu Buda. A maratona de música, artes cênicas e cultura urbana também tem a participação do instrumentista Mazinho Quevedo, tocando composições de histórias de boiadeiros e de tradições culturais. Além de artistas piracicabanos, difundindo a cultura local para outras regiões do país.

Outro destaque desta edição é o quadro especial, capitaneado por Rolando Boldrin. Já consagrada no calendário cultural, a #ViradaSP Online 2021 será transmitida durante 12 horas seguidas, gratuitamente, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo seu aplicativo, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android. Ampliando ainda mais a difusão das atividades culturais dos municípios paulistas para todo o país.

A #ViradaSP Online 2021 é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte, e integra o programa de fomento e difusão cultural #JuntospelaCultura. Os shows de Criolo e de Mazinho Quevedo foram realizados no Teatro Sérgio Cardoso e, especialmente, produzidos para a #ViradaSP Online 2021, com cenário de Zé Carratu. Tudo comandado pelos apresentadores Ellen Oléria e Luiz Ramalho. (Confira programação abaixo).

Justamente por ser um evento que valoriza os aspectos culturais e curiosidades regionais, a Amigos da Arte produziu o Rolando Prosa – quadro especial, estrelado pelo contador de histórias e cancioneiro Rolando Boldrin, recheado de conteúdos especiais envolvendo a cultura popular do estado de São Paulo. Histórias, canções e causos permeiam o programa que integrará todas as edições da #ViradaSP Online 2021.

Esta edição da #ViradaSP Online 2021 acontece em parceria com Piracicaba. O município foi selecionado a partir de chamada pública do programa #JuntospelaCultura, realizada este ano. Serão transmitidas diversas atividades ligadas à cidade. Diferentes formatos artísticos compõem as atrações locais.

Entre elas, estão: o espetáculo Causos do Pescadô, com Cia. Ispetaquêra, abordando a realidade do choque de gerações a partir da dificuldade de adaptação em um novo mundo, o mundo virtual; o show MPB – Música Preta Brasileira, com Rafa Zaza; a apresentação da tradicional Família Veneno, circenses piracicabanos que mantêm viva a chama do circo através do teatro, com performance que homenageia a história da cidade desde a década de 1950; e a apresentação do trio Forrófiando com o show Um Viva à Música Nordestina: 20 Anos de Forrófiando!.

Além de valorizar os aspectos culturais de cada município, a #ViradaSP Online 2021 apresenta peculiaridades e pontos turísticos das cidades. Também serão apresentadas entrevistas com personalidades que fazem parte da história da cidade, como por exemplo, a de Dona Carmela, artista autodidata, Naïf da pintura e da cerâmica figurativa, artesã e escritora.

Piracicaba se soma a outros 19 municípios de São Paulo que tiveram suas propostas culturais selecionadas e que integram a #ViradaSP Online 2021: Bertioga, Botucatu, Franco da Rocha, Ilha Solteira, Itanhaém, Itapevi, Itapira,

Mairiporã, Mirante do Paranapanema, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Santa Fé do Sul, São Bento do Sapucaí, São João da Boa Vista, São Luís do Paraitinga, Serrana, Sete Barras, Ubatuba e São José dos Campos, esta última com evento transmitido no dia 7 de agosto e cujo conteúdo pode ser acessado na plataforma #CulturaEmCasa. Todas as cidades foram condecoradas pelo governo estadual paulista com o título de capitais culturais de São Paulo pela qualidade no cenário artístico e o estímulo dado ao setor pelas prefeituras.

“A Virada SP é uma iniciativa de ampliação do acesso à cultura e de formação de público que valoriza a diversidade e a qualidade”, afirma o Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. “O objetivo é ressaltar o papel estratégico das expressões artísticas para a promoção do desenvolvimento humano e econômico de todas as regiões do Estado.”

“Importante destacar que a excelência cultural do evento é moldada e protagonizada por artistas locais e pelo fundamental incentivo promovido pelas gestões municipais. Com a transmissão online, totalmente gratuita, via plataforma de streaming e pelo aplicativo #CulturaEmCasa, amplia-se a difusão desta riqueza artística das cidades paulistas para o restante do país”, afirma Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte.

“Piracicaba sente-se honrada e feliz por ter sido contemplada na #ViradaSP Online, #CircuitoSP Online e no #Mais Gestão SP. Ao todo são 11 ações que conseguimos ser selecionados no programa de fomento cultural #JuntospelaCulutra”. É uma honra para os artistas da cidade, uma demonstração de competência da classe dos fazedores de cultura e do empenho, do ponto de vista operacional, que tivemos que ter aqui na nossa Secretaria.

Queremos que, no dia 14 de agosto, toda a cidade de Piracicaba possa interagir de forma adequada a esse momento. Esta iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e da Amigos da Arte é fundamental neste momento tão importante do nosso município”, afirma Adolpho Queiroz, secretário da Cultura do município de Piracicaba.

Serviço: #ViradaSP Online – Piracicaba

14 de agosto de 2021

12h Causos de Pescadô, com Cia. Ispetaquêra

13h Arraigada – A saga popular de uma Heroína, com Núcleo Girassol

14h Oi Sumida, com Banda Rabo De Saia

15h O Circo no Teatro da Família Veneno

16h Um Viva À Música Nordestina: 20 Anos De Forrófiando!

17h Quem morreu?, com Grupo Andaimen

18h Mazinho Quevedo

19h30 Rolando Prosa, com Rolando Boldrim

20h Arte Urbana Casa do Hip Hop Piracicaba

20h30 Criolo

21h50 Rafa Zaza e Banda – Música Preta Brasileira

23h Maikão – Terreiro do Som

Plataforma: www.culturaemcasa.com.br.