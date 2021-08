Conservatório de Guarulhos promove recital de formatura em piano popular

O Conservatório Municipal de Guarulhos promoveu na noite desta quinta-feira (26) um recital de formatura em piano popular da aluna Carolina Rodrigues Gomes, a primeira a se formar no curso de piano popular, criado pela instituição em 2014. O recital aconteceu no auditório do Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) com a presença de convidados e respeito aos protocolos de segurança contra a covid-19.

No programa do recital Carolina reuniu repertório com fundamentos aprendidos durante o curso e apresentou peças da música brasileira, jazz e blues, como Night and Day (Cole Porter), My Romance (Richard Rodgers), Saudosa Seresta (Lorenzo Fernandes), Anthropology (Charlie Parker e Dizzy Gillespie), além de Saí-Azul, composição autoral da pianista.

Para enfatizar a importante presença feminina na arte a pianista compôs um trio formado por mulheres instrumentistas, a baterista Priscila Hilário e a contrabaixista Beatriz Lima.

Para Carolina, a formatura representa o encerramento de um ciclo que a fez adquirir, além do desenvolvimento técnico no instrumento, maturidade musical e preparo para novos desafios e caminhos.

“Os professores do conservatório sempre me apoiaram e me orientaram. As aulas com o professor Adolfo Mendonça, que me reformularam como instrumentista, eram baseadas em muitos fundamentos, essenciais para serem aplicados em qualquer música, e a cada aula eu apresentava resultados diferentes e seguimos caminhando”, explica.

Para assistir vídeo com entrevista de Carolina Rodrigues Gomes acesse https://youtu.be/mEIYH6N0rQQ.

Superação e gratidão

Carolina Rodrigues Gomes iniciou seus estudos na música aos nove anos com o tecladista Anderson Silva. Aos 14 anos ingressou no Conservatório Municipal de Guarulhos e, durante oito anos, frequentou as aulas de teoria musical, harmonia, contraponto e história da música com os professores Vaneska Barros, Eduardo Maueski, Renato Alves, Samuel Cardoso dos Santos, Deborah Rossi e Marcelo Mendonça.

Iniciou as aulas de piano popular com o professor Adolfo Mendonça em 2016 e, durante sua formação, também teve aulas com o professor Renato Alves. Em 2020, aos 20 anos, ingressou no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (Unesp), onde cursa licenciatura em música.

“Depois de terminar o curso de licenciatura pretendo seguir dando aulas, tenho o grande sonho de ser professora em um grande conservatório e tomara que em Guarulhos, minha cidade. Se eu pudesse traduzir esse momento de conquistas tão especial para mim, para minha família e para todos os meus amigos, eu diria em três palavras: superação e muita gratidão”.