Operação conjunta desfaz construções irregulares em área de Mata Atlântica

Em uma operação conjunta realizada na manhã desta sexta-feira (27), as secretarias para Assuntos de Segurança Pública e do Meio Ambiente de Guarulhos demoliram seis construções irregulares que estavam sendo erguidas em área de Mata Atlântica nativa na região do Sítio dos Morros e do Parque Flamengo. Para a construção das habitações irregulares, centenas de árvores foram derrubadas.

A denúncia foi recebida pela Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM). O secretário Márcio Pontes, de Segurança Pública, determinou então que fossem tomadas providências imediatas para cessar a invasão na área de proteção ambiental.

Sete agentes do Patrulhamento Ambiental, com a ajuda de mais quatro do Meio Ambiente, trabalharam durante toda a manhã para derrubar as construções irregulares. Elas não estavam habitadas e a derrubada foi feita com uma retroescavadeira.

Após término da operação os agentes ouviram barulho de motosserra e fizeram uma incursão na mata. Localizaram duas motosserras e um suspeito que foi encaminhado para Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente. Outro suspeito conseguiu fugir.