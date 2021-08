Obras de modernização alteram o funcionamento da Linha 3-Vermelha neste domingo

Neste domingo (29), o trecho entre as estações Corinthians-Itaquera e Guilhermina-Esperança, na Linha 3-Vermelha do Metrô, passará por obras de modernização e os passageiros serão atendidos pelos ônibus gratuitos do sistema Paese. As estações fechadas serão: Guilhermina-Esperança, Patriarca, Artur Alvim e Corinthians-Itaquera. A medida é necessária para a instalação de equipamentos do novo sistema de controle de trens (CBTC).

A partir da estação Vila Matilde a circulação dos trens será normal até Palmeiras-Barra Funda. Além dos ônibus do Paese, os passageiros também terão como alternativa a Linha 11-Coral da CPTM. Essa linha passa por Corinthians-Itaquera e permite a transferência gratuita para o Metrô nas estações Tatuapé e Brás (Linha 3-Vermelha) ou na estação Luz (Linha 1-Azul).

A mudança do sistema de controle e movimentação dos trens (CBTC) faz parte dos investimentos do Metrô para melhorar a circulação e regularidade dos trens nas linhas 1-Azul (também em instalação), 3-Vermelha e 2-Verde (já em funcionamento). Com o CBTC em operação, é possível diminuir a distância entre as composições, reduzindo o intervalo entre eles e permitindo a circulação de mais trens simultaneamente.

Para alertar os passageiros sobre as alterações programadas, o Metrô publicará mensagens nas redes sociais e vai emitir mensagens sonoras pelo sistema de som das estações e dos trens, além de afixar cartazes nas estações. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô pode ser contatada diariamente entre 8h e 20h, pelo telefone 0800-770-7722.