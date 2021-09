Nubank ganha compatibilidade com o Apple Pay

A empresa anunciou em 6 de julho que seus dois cartões (o roxo e o Ultravioleta) ganhariam compatibilidade com o Apple Pay, sem informar a data exata. Há alguns dias, eles fizeram um teaser informando que anunciariam algo no dia 26 de agosto — brincando com o fato de cachorros comerem os cartões e que havia chegado o dia de salvar os roxinhos de dentes caninos alheios.

Muita gente pensou que era “a deixa” para a chegada do Apple Pay (afinal, digitalizar o seu cartão para dentro do iPhone resolveria isso), mas não.

Pois hoje, de surpresa (se é que podemos chamar assim, já que se trata de algo muito aguardado por clientes do cartão), a sonhada compatibilidade com o Apple Pay chegou!

Ao abrir o app, você tem a opção de já adicionar o cartão à Carteira (Wallet) do iOS por meio de um novo botão “Apple Pay”. Opcionalmente, você pode inserir os dados do cartão e forma manual na carteira digital da Maçã.

Se a função ainda não estiver disponível para você, aguarde alguns minutos e tente novamente. Ela está em processo de liberação para todos os usuários neste momento.

No caso do Nubank, ele está disponível para todas as pessoas que tenham um cartão de crédito ou débito Nubank – seja o tradicional, o Ultravioleta ou o da conta PJ.

Resta saber, agora, quando outros cartões os quais já sinalizaram que entrarão para o Apple Pay também ganharão essa compatibilidade, como os do Original, as bandeiras American Express e Mastercard do Bradesco, entre outros.

Independentemente disso, menos uma coisa — e essa, muito aguardada — na lista de reclamações de usuários!