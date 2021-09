Esporte lança a marca Time Guarulhos e anuncia projetos para 2022

Um grande time, unido pelo propósito de gerar guarulhenses saudáveis no corpo, alma e mente. Com este objetivo a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) lançou o Time Guarulhos, marca que surge para aproximar a população aos serviços prestados pela Prefeitura. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira (01) no Teatro Adamastor, durante homenagem aos professores pelo Dia do Profissional de Educação Física.

O programa “Arena GRU”, que prevê a implantação de gramados sintéticos e revitalização de alambrados em campos e quadras de futebol e futsal em diversos bairros, foi apresentado no evento, junto com outros onze programas. Eles terão início em janeiro de 2022 e contemplarão as áreas de alto rendimento, iniciação esportiva, turismo, lazer, inclusão social e infraestrutura, entre outros.

“O esporte está trilhando um novo caminho. Verdadeiramente vejo um time de profissionais engajados no objetivo de fortalecer e democratizar a prática esportiva nos quatro cantos de Guarulhos”, disse o vice-prefeito Professor Jesus.

Como toda equipe, o Time Guarulhos também terá uma mascote. A “Esporte Gru” irá representar esta nova fase e, consequentemente, será a responsável pelo visual da SEL. Trata-se da anhuma, pássaro símbolo da cidade e figura presente na bandeira do município, demonstrando o nascimento de uma geração esportiva, que almeja voos mais altos e respeita a história que a trouxe até aqui.

Outra ideia do projeto é reforçar a identidade visual das equipes de alto rendimento. Um novo design de uniforme foi criado para aumentar a identificação dos times com a cidade, trazendo as cores do município em todo vestuário das entidades que irão representá-lo.

O secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, reafirmou a confiança em todo o quadro de profissionais da pasta e a expectativa de sucesso neste novo ciclo. “Olho para este time e vejo entrega, disposição, gente que ama o que faz. Tenho convicção de que o planejamento dará certo, porque nossos professores estão engajados nisso”, comentou.

Quase duas centenas de professores de educação física estiveram na cerimônia, que também contou com a presença do deputado estadual Jorge Wilson e do professor Rodrigo Paiva, que palestrou a respeito da importância do educador físico para o município.