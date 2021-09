Prefeitura divulga lista de selecionados para o Programa Bolsa Trabalho

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, publicou nesta terça-feira (14) a lista dos selecionados para o Programa Bolsa Trabalho – Bolsa do Povo. A lista com os 240 nomes pode ser conferida no link https://bit.ly/BolsaTrabalho2021.

Os selecionados deverão comparecer nesta sexta-feira (17 de setembro), às 9h, no auditório 8 do Adamastor Centro (avenida Monteiro Lobato, 734) para apresentação e verificação dos documentos e assinatura do termo de adesão ao programa. É necessário estar munido de originais e cópia de RG, CPF e comprovante de residência. Em razão da pandemia da Covid-19 ainda continuar, o uso de máscara é obrigatório.