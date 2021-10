Trabalhadores da saúde e idosos com 60 anos ou mais podem tomar a dose adicional segunda-feira

Na próxima segunda-feira (4) trabalhadores da saúde a partir de 50 anos e idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina contra a covid-19 há seis meses, independentemente do imunizante aplicado, já podem procurar a UBS mais próxima para tomar a dose adicional. Para se vacinar será necessário apresentar comprovante de vacinação, documento com foto, CPF, cartão SUS (se tiver) e comprovante de endereço.

A programação para vacinação das próximas faixas etárias de trabalhadores da saúde será a seguinte: a partir de 7 de outubro serão vacinados profissionais com 35 anos ou mais e, a partir do dia 13 do mesmo mês, trabalhadores com 18 anos ou mais. A vacinação por escala objetiva minimizar o risco de filas nas Unidades Básicas de Saúde. No entanto, vale destacar que profissionais de saúde de UBS e de serviços ambulatoriais especializados da cidade já começaram a ser vacinados nesta sexta-feira (1º).

A dose adicional será aplicada com o imunobiológico disponível, distribuído pela Secretaria de Estado da Saúde aos municípios, visando à efetivação da estratégia vacinal para que não ocorram prejuízos ao planejamento quanto à garantia do esquema vacinal completo à população paulista.