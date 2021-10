Diretor do HMCA diz que trabalho de prevenção ao suicídio será permanente

“Gostaria de agradecer todos vocês por estarem com a gente nessa campanha. Setembro é um mês no qual devemos informar as pessoas sobre os cuidados com um assunto muito sério e delicado, que é a prevenção ao suicídio. Agradeço à equipe da psicologia por ter conversado com os colaboradores, ao pessoal da Humanização por movimentar a campanha e também aos médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares por se manterem atentos aos sinais da depressão. Nosso trabalho de conscientização não termina aqui. Continuaremos com ele o ano inteiro”, disse Leandro Bomfim, diretor geral do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), na sexta-feira (30), no encerramento da Campanha Setembro Amarelo. O HMCA fica em Guarulhos e é administrado pelo IDGT.

A cerimônia que marcou o fim da campanha também contou a presença do gerente de Humanização, Fabiano Vieira. “Como nosso diretor disse, a prevenção não termina aqui, os cuidados não terminam aqui. Que tudo o que foi passado esse mês tenha plantado algo no coração de vocês. Depressão e pensamentos suicidas não são frescura, não são pra chamar atenção. Depressão é doença e precisa ser cuidadosamente tratada. Obrigado a todos”, finalizou Vieira.

O evento foi finalizado com a comemoração dos aniversariantes do mês, onde cada colaborador ganhou um pedaço de bolo. “Sinto que esse gesto é um cuidado com os colaboradores. É sempre muito bom saber que somos importantes na empresa”, disse Janyelle Oliveira, recreadora da humanização.