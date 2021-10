No próximo domingo (17), às 16h, Guarulhos recebe o espetáculo “Arca de Noé – O Musical”.

Após o dilúvio, Noé consegue chegar em terra firme libertando todos os animais de sua arca. O macaco descobre que perdeu seu rabo em meio a uma confusão com os outros animais, e inicia uma incansável busca. Em sua procura, ele passa a ter contato com os outros bichos da arca de Noé que tentam ajudá-lo.

Cansado de procurar e sem encontrar o Noé, ele adormece. E entra em cena a abelha mestra para dar mais uma aula para suas abelhinhas. Os efeitos de Som e Luzes auxiliam na montagem criando em cena um clima de noite e dia, além de efeitos especiais, projetando no fundo do palco a cena do diluvio com raios e tempestades em telão de 8x8m.

Além dos poemas de Vinicius de Morais, desfilam canções inesquecíveis do poetinha tais como: A casa, O pão e Corujinha.

No ano de 1992 o espetáculo arrebatou todos os prêmios dedicados ao teatro infantil.

Serviço:

Domingo (17), às 16h

Local: Teatro Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Direção: Cristiane Natale

Com músicas de Vinícius de Morais.

Classificação: Livre Duração: 50 min.