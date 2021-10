Tradição SP Online apresenta grupos da cultura popular guarulhense

A Prefeitura de Guarulhos promove o Tradição SP Online, que nesta edição apresentará Romaria em Louvor a Nossa Senhora do Bonsucesso, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado de São Paulo por meio de edital de fomento do programa Juntos pela Cultura 2021. Com cerca de 50 minutos, o vídeo encontra-se disponível no canal da Prefeitura no YouTube: https://youtu.be/ZxtosJlhGO0.

Participam da edição online da romaria as folias de reis Vila Carmela, Estrela Dalva, Estrela Guia e Mensageiros de Santo Reis, além dos grupos de cavaleiros e charretes, a Congada de Santa Efigênia, o grupo de capoeira Mestre Bicheiro e os povos da comunidade indígena Filhos dessa Terra.

Comemoração tradicional no calendário da cidade de Guarulhos, a Romaria em Louvor a Nossa Senhora do Bonsucesso reúne pessoas de diferentes regiões. Nos últimos anos os devotos saem com muita alegria e animação da Capela Nossa Senhora Aparecida, na região do Inocoop, em direção ao Santuário em Bonsucesso.

Coordenada pelo poeta e folclorista Bosco Maciel há mais de 20 anos, a romaria tem grande impacto cultural na vida do cidadão guarulhense.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.