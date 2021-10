Mais de 1 milhão de veículos devem passar pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Considerando os dados históricos, a previsão da Ecopistas é de que 1.070.068 veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos, entre sexta (8) e terça-feira (12), durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. O movimento deve ser mais intenso no sentido interior na sexta-feira (8), das 15h às 19h, e no sábado (9), das 7h às 12h. Já no retorno à capital paulista, a expectativa é de fluxo maior de veículos na terça-feira (12), das 12h às 18h.

Devido ao alto movimento esperado, a concessionária atuará com reforço na sua equipe de atendimento na rodovia para garantir uma viagem tranquila. Mas também lembra a importância de se evitar aglomerações, manter o distanciamento social e usar máscara sempre que sair de casa. O período contará com o acompanhamento da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo.

Canais de comunicação

Em caso de emergência, os usuários devem solicitar o apoio da Ecopistas por meio do telefone 0800 777 0070, pelos call boxes, telefones de emergência localizados a cada quilômetro do trecho concedido ou via rede Wi-Fi no trecho do prolongamento da rodovia Carvalho Pinto. O atendimento é gratuito e 24 horas.

Para informações de tráfego os usuários podem consultar o site www.ecopistas.com.br, o perfil no Twitter (@ecopistas) ou o 0800 777 0070.

Pagamento por aproximação

Para facilitar a passagem e evitar o contato com dinheiro, os motoristas têm à disposição o pagamento por aproximação em todas as cabines de cobrança manual, que aceitam cartões de débito e crédito que possuem a tecnologia NFC (Near Field Communication).

Dicas de segurança

Antes de pegar a estrada, é importante que os motoristas façam a revisão do veículo e confiram itens essenciais, como os níveis de combustível, água, óleo e verifique as condições dos freios, luzes e pneus, que também devem ser calibrados. Durante a viagem, devem respeitar os limites de velocidade, manter uma distância segura do veículo da frente e sempre sinalizar com antecedência a mudança de faixa. Além disso, também é imprescindível o uso do cinto de segurança, inclusive no banco de trás, e evitar distrações, como o uso do celular.