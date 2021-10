Prefeitura e PRF assinam termo de cooperação para aprimorar combate à criminalidade

A Prefeitura de Guarulhos assinou nesta quarta-feira (6) um termo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o compartilhamento de tecnologias e dados para operações voltadas ao controle da criminalidade e ao monitoramento viário no município.

O convênio facilitará a integração de ferramentas de captura de imagens por câmeras e leitores de placas de automóveis a fim de buscar dados sobre pessoas, boletins de ocorrências, veículos, vias e acidentes de trânsito. Além disso, os órgãos terão acesso aos calendários de cursos e treinamentos para a capacitação dos agentes de segurança.

O prefeito Guti acredita que a parceria irá auxiliar no combate à violência urbana e de trânsito. “Estamos avançando a passos largos na união entre as forças de segurança e quem ganha com esse entrosamento é a população por meio de um sistema de proteção muito mais eficiente, tecnológico e moderno”, comentou.

As operações voltadas à inibição ou à recuperação de automóveis furtados ou roubados serão beneficiadas pelas tecnologias compartilhadas, ressaltou o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes. “Vale destacar que outras cidades que fizeram o convênio com a PRF poderão trocar essas informações com o município para que encontremos os veículos muito mais rapidamente. Felizmente, a rede em prol da proteção ao cidadão só aumenta”, enalteceu.

“Costumo dizer que precisamos integrar para entregar, afinal nosso objetivo é o mesmo: gerar bem-estar e qualidade de vida para o cidadão”, completou o prefeito.

Coletes balísticos

Durante a solenidade também foram entregues 230 coletes balísticos nível II para guardas civis municipais a fim de substituir instrumentos que vencerão no fim de outubro. De qualidade aprovada pelo Exército Brasileiro, os novos equipamentos têm validade de seis anos, suportam altas temperaturas e possuem resistência maior do que o aço.