Feira de ciência e tecnologia reúne mais de 30 trabalhos de jovens pesquisadores incluindo um de Guarulhos

A 36ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) será realizada, assim como no ano passado, na modalidade virtual. A feira é destinada a estudantes da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino técnico de todo o país e do exterior.

A Mostratec acontece de 26 a 28 de outubro e poderá ser acessada no endereço: www.mostratec.com.br.

A mostra, organizada pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo/RS, é a maior do gênero na América Latina e, nesta edição, reunirá mais de 500 trabalhos de 14 países e de 17 Estados da federação: Países: Albânia, Argentina, Brasil, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Indonésia, Itália, México, Paraguai, Taiwan, Turquia e Ucrânia. Estados: AP, BA, CE, DF, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SP e TO.

Os projetos são voltados às áreas científicas e tecnológicas. Os jovens pesquisadores abordam temas que mais impactam as suas comunidades e buscam encontrar soluções inovadoras por meio da pesquisa.

Do estado de São Paulo vêm 38 trabalhos, sendo um de Guarulhos.

Inúmeras instituições púbicas e privadas oferecem prêmios e incentivos educacionais para os projetos destaques da feira. Neste ano, serão 27 distinções, além dos primeiros colocados de cada uma das 14 áreas de pesquisa.

A programação do evento contará ainda com outras ações: Mostratec Júnior, SIET (Seminário Internacional de Educação Tecnológica), Desafio de Robótica, Corrida Mostratec/Feevale/Sesc, Games Mostratec/Feevale e atividades interativas e conteúdos formativos oferecidos por instituições parceiras.

A Mostratec é uma realização da Fundação Liberato em parceria com o Governo do Rio Grande do Sul e com a Associação de Pais e Mestres/Liberato. Tem patrocínio de marcas relevantes como: Banrisul, CRT-RS (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), CNPq, Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com apoio da Sulgás, do Sebrae, da SBPC e da Prefeitura de Novo Hamburgo.

Confira programação completa em www.mostratec.com.br