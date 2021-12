CCR NovaDutra realiza mais de 1,5 mil atendimentos a motoristas durante o feriado prolongado de Natal

Durante a operação especial do feriado prolongado do Natal, realizada entre os dias 23 e 26 de dezembro, a CCR NovaDutra realizou 1.585 atendimentos aos motoristas em viagem pela Via Dutra, incluindo os serviços de inspeção de tráfego e guincho.

Do total de atendimentos registrados, 42% (663) correspondem a pane mecânica do veículo. Aparecem na sequência: pneu furado (194 atendimentos) e superaquecimento do moto (65 atendimentos).

Principais atendimentos durante o feriado de Natal:

•Pane mecânica: 663 atendimentos

•Pneu furado: 194 atendimentos

•Superaquecimento do motor: 65 atendimentos

•Pane seca (falta de combustível): 63 atendimentos

•Bateria descarregada: 26 atendimentos

•Pane elétrica: 22 atendimentos

Cuidados com o veículo

Durante o fim de ano, a CCR NovaDutra reforça sua campanha de segurança sobre a importância de revisar o veículo antes de viajar. A ação tem como foco o superaquecimento do motor. O problema ocorre quando o sistema de arrefecimento do automóvel – que provoca o esfriamento do motor – não funciona em conformidade.

Confira alguns cuidados com o veículo antes de viajar:

• Verifique o nível do combustível e calcule o tempo de viagem para não ficar parado na rodovia;

• Use sempre o cinto de segurança;

• Acomode as bagagens com cuidado no porta-malas;

• Verifique a água no radiador, sistema de freios, faróis e lanternas;

• Confira o estepe, triângulo, macaco e chave de roda;

• Calibre os pneus, inclusive o do estepe;

• Cheque o nível de óleo no motor;

• Tenha os documentos do carro e do motorista atualizados e em mãos.