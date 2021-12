Conecte SUS volta a exibir dados de vacinação da covid-19

Depois de ficar indisponível por quase duas semanas, o Conecte SUS voltou a exibir aos usuários os comprovantes de vacinação contra a covid-19. Apresentando instabilidades, o aplicativo foi restabelecido na quinta-feira (23). Testado pelo jornal O Estado de S. Paulo na manhã desta segunda-feira (27) já estava funcionando normalmente. Uma nova atualização do aplicativo também já está disponível para Android e iOS.

No último dia 10, o site do Ministério da Saúde foi invadido e saiu do ar. Plataformas como o Painel Coronavírus, o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e o Conecte SUS também foram atingidas.

O Lapsus$ Group assumiu a autoria do ataque cibernético.

Nas redes sociais, diversas pessoas demonstraram preocupação com o desaparecimento de seus dados.

O governo federal, no entanto, afirmou que não houve perda de dados.

O bloqueio trouxe problemas para quem buscava recursos como o comprovante de imunização contra a covid-19, que passou a ser solicitado no dia seguinte à invasão aos viajantes internacionais na chegada ao País.

Enquanto o sistema nacional esteve fora do ar, aqueles vacinados na capital paulista puderam recorrer à Plataforma da Saúde Paulistana (e-saúdeSP). Entre outras funcionalidades, a ferramenta traz os dados de imunização do usuário.