Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

7 de janeiro de 2022

CONSTRUTORA SANDIN LTDA – EPP

OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras do Complexo Escolar do jardim Acácio – Creche, Pré-escola (Lote I) e construção de escola na Rua Andrômeda X Estrada do Zircônio (Lote II) – 9ª medição – período medido 01/11/2021 a 30/11/2021, com fornecimento de material e equipamento.

VALOR: R$ 4.479.252,27

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Controle, operação e fiscalização de portaria com efetiva cobertura dos postos designados pela Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 2.518.980,60

M.S.A SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELI – ME

OBJETO: Trata-se aquisição de Microcomputador Tipo II – Positivo Master 3200

VALOR: R$ 1.270.170,00

CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra de reforma e retomada na Creche Parque Cecap – 1ª Medição – período medido 14/09/2021 à 14/11/2021 e construção do CEU São Domingos – 9ª Medição – período medido 18/09/2021 a 15/12/2021,com fornecimento de material e equipamento.

VALOR: R$ 1.120.608,42

FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP

OBJETO: Serviços caracterizados de baixa monta e simples execução com a finalidade de manutenção, reparos, recuperação, adequações e conservação das edificações da Sede da Secretaria de Educação, EPG Dalva Marina Ronchi Mingossi, EPG Heraldo Evans, EPG Zulma Castanheira de Oliveira e EPG Da Emília, com fornecimento de material e equipamento – 2ª Medição parcial – período medido 28/08/2021 a 27/09/2021.

VALOR: R$ 860.955,85

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE

OBJETO: Relatório mensal de andamento do projeto, com descrição das atividades desenvolvidas, em relação ao Eixo I e Eixo II (produto 6).

VALOR: R$ 530.000,00

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

OBJETO: Serviços de atualizações de licenças, manutenção e suporte técnico priorizado para os software e hardware Oracle.

VALOR: R$ 344.477,69

NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA SA

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos especializados em regularização fundiária – 5° medição, 6° medição e 7° medição, referente ao período de 10/04/2021 a 24/08/2021.

VALOR: R$ 262.001,65

CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: Serviços caracterizados de baixa monta e simples execução com a finalidade de manutenção, reparos, recuperação, adequação e conservação das edificações da EPG Giovani Angelini, com fornecimento de material e equipamento – 3ª Medição parcial – período medido 01/08/2021 a 31/08/2021.

VALOR: R$ 239.085,11

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

OBJETO: Fornecimento de gás (GLP) em botijões, cilindros e sistema a granel.

VALOR: R$ 88.384,38