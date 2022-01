Cia Circo de Ébanos apresenta o espetáculo Eranko no Sesc Guarulhos

Nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022 o Sesc Guarulhos recebe o espetáculo circense Eranko, apresentado pela Cia Circo de Ébanos. Os ingressos para as apresentações estarão disponíveis para venda on-line a partir das 14 horas do dia 18 de janeiro em sescsp.org.br/guarulhos. A venda presencial será liberada a partir do dia 19, às 17h nas bilheterias das unidades do Sesc São Paulo.

O espetáculo é inspirado pela potência humana enquanto ser animal. Nesta obra circense, o instinto, a visceralidade e a simplicidade do homem contemporâneo ganham qualidade de alta tecnologia humana, ou seja, resgata a essência da natureza selvagem em nós. Por isso a escolha do nome Eranko, que significa animal no idioma Yoruba. O elenco da Cia Circo de Ébanos é composto totalmente por artistas negros, periféricos. São Jovens construindo um caminho artístico por meio de referências do circo clássico, contemporâneo e da cultura afro-brasileira.

Dias 22 e 23 de janeiro, sábado às 20h e domingo às 18h

Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 (meia: estudante, servidor de escola pública, + 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

SESC GUARULHOS

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos/SP.

Telefone: (11) 2475-5550

Para ingressar nas unidades do Sesc São Paulo é necessário apresentar comprovante de vacinação com as duas doses ou dose única da vacina contra COVID-19 e documento de identificação com foto, para maiores de 12 anos, em comprimento aos protocolos de segurança estabelecidos pelo Sesc São Paulo.

