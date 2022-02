Gabinete do Prefeito terá telhado substituído devido a comprometimento da estrutura

A Prefeitura de Guarulhos iniciará nos próximos dias a reforma da Casa Branca, local que abriga o Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal, no Bom Clima, devido ao comprometimento do telhado. O madeiramento se encontra infestado de cupins.

A reforma, que incluirá outros serviços necessários, será conduzida pela Secretaria de Obras. A última obra no local foi realizada há 20 anos, uma vez que outras administrações promoveram apenas reparos pontuais. No período de realização das obras, que podem durar até três meses, o Gabinete do prefeito Guti será transferido para o prédio da Secretaria Municipal da Educação, de onde ele continuará despachando normalmente.