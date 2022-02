‘Comprei uma câmera que custava o preço de um carro e resolvi filmar casamentos’, diz videomaker

“Trabalhei para os outros bastante tempo e de repente resolvi fazer filmagens. Comprei uma câmera que custava o preço de um carro e resolvi filmar casamentos”, afirmou Douglas Aguado, jornalista e videomaker, durante entrevista concedida ao jornalista Maurício Siqueira no HOJE TV desta sexta-feira (4).

A principal função de um videomaker, está no fato de que ele é responsável por diversos processos de produção e criação de um vídeo. Muitas vezes, o profissional realiza sozinho o trabalho todo, desde sua concepção até a finalização no computador.

Antes de qualquer trabalho, Aguado contou que houve uma cena de um cavalo em um córrego. “Eu gravei e levei para o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), diretamente para o Boris Casoy e ele falou: ‘O que você trouxer, eu compro!’. Vendi e pensei que com isso ganharia um dinheiro a mais, faria um extra. O cavalo apareceu na televisão e eu fiquei muito feliz, apareceu como imagens de cinegrafista amador. Pensei em mudar de nome para Amador. Com isso, pelo menos, saberiam que as imagens eram minhas”, brincou.

Depois disso, um amigo o chamou para filmar um incêndio. “Nesse dia o homem abriu aquele chuveiro que tem debaixo da plataforma do carro do Corpo de Bombeiros, eu não sabia que tinha aquilo, caiu aquele monte de água em cima da câmera e ela queimou”, disse Aguado que ressaltou que com isso ficou um período sem trabalhar.

Aguado também teve um período realizando reportagens do programa Aqui Agora. “Me ajudou muito nesse ponto sobre ser conhecido por um programa famoso na época. Alavancava os meus negócios”, finalizou.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.