Renata Abreu apoia pré-candidatura de Eduardo Carneiro a deputado estadual

Gil Campos

O médico e ex-vereador por dois mandatos Eduardo Carneiro lançou, no final da tarde desta segunda-feira (14), sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Podemos; ele será o único representante do partido em Guarulhos a brigar por uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Carneiro foi recebido na sede da Executiva Nacional, na capital paulista, pela deputada federal e presidente nacional do Podemos¸ Renata Abreu. Além de Carneiro, se filiou à sigla o também médico José Mário, ex-secretário municipal de Saúde e ex-vereador em Guarulhos.

“Estou me sentindo leve e muito feliz, e me sinto preparado para ser o representante de Guarulhos na Assembleia Legislativa, não somente pela minha experiência de vida, mas também profissional e política. Estou com 61 anos de idade, 35 anos de Medicina, 20 anos de serviço público como médico e dois mandatos na Câmara, tendo sido oposição e, posteriormente, líder de governo”, relembrou emocionado.

Além de José Mário, Carneiro foi acompanhado à Executiva Nacional do presidente do Podemos Guarulhos, João Dárcio, e do coordenador estadual do partido, Roberto Siqueira. “Minha conversa com o Podemos já vem de longas datas, a partir da grande amizade que tenho com João Dárcio. Agora houve a junção da minha admiração pelo projeto político do Podemos e o alinhamento com as propostas do nosso presidenciável, o ex-ministro Sergio Moro”, explicou Carneiro.

Ele disse que a pré-campanha já teve início. “Desde já vamos começar visando o fortalecimento do partido em Guarulhos, trazendo nomes importantes para nosso quadro, focando a nossa luta para chegar à Assembleia e levar o nosso presidenciável ao Palácio do Planalto. Sabemos que é uma luta de titãs, mas Moro é uma alternativa inteligente e a melhor terceira via que o país dispõe, visto que o nível de agressividade, tanto da extrema direita como da extrema esquerda, não resolve os problemas da sociedade”, afirmou. Carneiro revelou que já existe uma pré-agenda para Moro visitar Guarulhos nos próximos meses.