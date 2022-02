Site falso usa nome de sistema do BC para dar golpe

Após a criação do site dedicado ao Sistema Valores a Receber (SVR) que permite que a população confira se tem dinheiro esquecido em contas encerradas com saldo disponível ou devido a tarifas cobradas indevidamente, sites falsos surgiram para enganar os consumidores e atrair vitimas

Alguns deles se passam pelo sistema do Banco Central, pedindo que os usuários se cadastrem e informem seus dados pessoais e forjam um “saldo a receber” e exigem dados para um suposto “saque instantâneo via PIX”. A mensagem aparece mesmo que as informações colocadas sejam fictícias.

Não é possível fazer o saque instantâneo do dinheiro, o BC informou ainda que, no momento da consulta no site original do SVR, cada cidadão saberá se tem valor a receber e, caso positivo, será informado, a partir do dia 7 de março, a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência.

O único site oficial para checagem do salgo esquecido e solicitar o resgate quando disponível é valoresareceber.bcb.gov.br.