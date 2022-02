Prefeitura de Guarulhos inicia entrega de material escolar para 121 mil alunos da rede

A Prefeitura de Guarulhos deu início à entrega de material escolar aos estudantes da rede municipal de ensino na tarde desta terça-feira (15). Na ocasião, o prefeito Guti acompanhou a distribuição na EPG Chiquinha Gonzaga, no Parque Mikail, e na entidade parceira Instituto Ação Cidadã (IAC), na Vila Galvão. Ao longo do mês os alunos das 239 unidades escolares receberão itens como lápis, caderno, caneta e borracha, entre outros essenciais para o aprendizado.

A entrega dos kits de material escolar é uma ação que atende mais de 121 mil alunos da rede municipal. Os artigos que compõem o kit são divididos de acordo com a faixa etária dos alunos e contemplam a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“A distribuição do material escolar é indispensável para o desenvolvimento das atividades pedagógicas durante todo o ano letivo. Dessa forma, reafirmamos o nosso compromisso de proporcionar uma educação com qualidade, com materiais adequados para cada etapa e modalidade de ensino, itens que são necessários para o bom andamento do processo de aprendizagem de nossas crianças”, destacou Guti.

Neste ano a novidade é a entrega do kit de material escolar individual, específico para alunos da creche com idade até três anos, e do kit de material escolar coletivo, composto por 22 itens, utilizado para o desenvolvimento de atividades realizadas com a turma.

“Muito além de contribuir para o desenvolvimento das atividades e aprimorar momentos de aprendizagem com os estudantes, a entrega do kit de material escolar logo no início do ano letivo permite o planejamento de ações para estimular a criatividade e o universo lúdico das crianças”, explicou a subsecretária de Educação, Fábia Costa, também presente à entrega.