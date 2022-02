Mega-Sena acumulada sorteia R$ 31 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 31 milhões neste sábado (19). O sorteio do concurso 2.455 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa no YouTube.

Por se tratar de um concurso com final cinco, o prêmio recebeu um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade. Caso apenas um apostador leve o prêmio deste sábado e aplique os R? 31 milhões na Poupança da Caixa, receberá R$ 178,2 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir no setor náutico, o valor seria suficiente para comprar cinco iates de R$ 6,2 milhões cada.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h deste sábado nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da CAIXA, no app Loterias Caixa e Internet Banking Caixa.

Repasses sociais :

As Loterias da Caixa constituem um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois direciona quase metade de toda a sua arrecadação a programas e projetos sociais nas áreas de esporte, cultura, seguridade social, saúde, segurança, entre outros.

Mais informações sobre os repasses sociais e acompanhamento mensal podem ser acessadas no app Loterias Caixa ou no site da CAIXA.