Receitas dignas de chef, verão combina com salada

O verão chegou de vez e com ele aquele calorão que muita gente ama. Nessa temporada, nada melhor do que abusar das saladas. O prato frio já fazia muito sucesso entre nossos antepassados. O escritor e jardineiro John Evelyn (1620-1706) manifestou seu interesse por saladas na segunda metade do século 17. Evelyn publicou um livro inteirinho dedicado aos pratos com folhas e legumes e defendia que era possível viver bem e saudável por todo o ano com uma dieta baseada em saladas. Então, para aproveitar o melhor dessa iguaria, o chef Fred Avellar, da Cozinha do Fred dá dicas de saladas gostosas e com um toque gourmet. Elas prometem dar um upgrade naquela saladinha de todo dia.

As saladas estão em alta. Com a pandemia recente, aumentou o desejo das pessoas por uma alimentação mais equilibrada. Além disso, os longos períodos de quarentena incentivaram atividades de lazer ao ar livre e em pequenos jardins, com muitas pessoas cultivando hortas em casa para passar o tempo. Seja na famosa versão Caeser Salad ou na simples salada grega, o fato é que o prato caiu no gosto dos brasileiros e está presente na maioria das refeições por aqui.

Antes de tudo, é importante dizer que as saladas são realmente muito saudáveis, pois contém alimentos “in natura”, ou seja, com nenhum ou pouco nível de industrialização. Além disso, a variedade de folhas, legumes e molhos garante uma série de nutrientes essenciais ao organismo, o que resulta em uma dieta balanceada.

Por fim, as saladas são leves e frescas, perfeitas para os dias quentes. Têm alta digestibilidade, ou seja, não pesam no seu estômago e te deixam mais leve para as tarefas do cotidiano. E você pode incrementar o prato de diversas maneiras, acrescentando queijo, frango ou grãos para garantir uma dose extra de proteínas e saciedade, sem pesar na balança.

Confira então as dicas do chef Fred Avellar e aproveite para criar saladas memoráveis, fora do lugar comum e que são uma explosão de sabores. É garantia de um prato fácil, gostoso e bem levinho.

1 – Salada de Pancs com beterraba tomates confitados e molho de iogurte com hortelã

Esse é um prato que o chef serve na Cozinha do Fred e se tornou um sucesso do cardápio. Uma mistura de folhas: baby alface crespa, baby alface romana, radicchio, ora pro nobis, beldroega, azedinha, folha de beterraba, folhas de cenoura, brotos de rúcula e de repolho roxo e pétalas de flores comestíveis diversas.

Para o molho, basta misturar 200ml de iogurte grego natural, sem açúcar, com 50g de folhas de hortelã picadas e folhas de 3 ramos de tomilho picado, uma colher de sopa de azeite e sal a gosto.

Em seguida você deve assar 1 beterraba enrolada no papel alumínio até que esteja macia mas não mole demais. Descascar e cortar em cubos de aproximadamente 1cm.

Finalize com uma mistura de tomates cereja amarelos e vermelhos em uma panela, 2 dentes de alho descascados e amassados, 3 ramos de tomilho, 1 folha de louro e cobrir com azeite. Levar ao fogo bem baixo (o azeite deve esquentar sem chegar ao ponto de fritura – os tomates devem ser confitados e não fritos) por 30min.

Na hora de montar, disponha um pouco de molho no fundo do prato, cubra com as folhas e, salpique com cubos de beterraba e tomates amarelos e vermelhos. Finalize com um fio de azeite extra virgem e flor de sal.

2) Salada verde com frutas e queijos e castanhas

Essa é para os amantes de sabores mais encorpados. Uma mistura de folhas de rúcula, agrião, alface romana e radicchio rasgadas com as mãos. Corte alguns figos em lâminas e uma manga cortada em cubos. Uma dica: dourar os figos na frigideira com um fio de mel

Incremente a sua receita com queijos: gorgonzola (ou outro queijo azul), minas frescal e grana padano todos cortados em cubos grosseiros e misturados. Misture um pequeno punhado de castanha do pará e de caju trituradas com o queijo.

Para o molho, separe 5 colheres de vinagre balsâmico, 2 colheres de azeite, 1/2 colher de mostarda e 1 colher de chá de mel. Misturar tudo até homogeneizar

Disponha as folhas misturadas no prato, coloque ao menos 3 fatias de figos e alguns cubos de manga, salpique a mistura de queijos e de castanhas e regue com um fio de molho para fechar.

As duas receitas levam menos de 30 minutos e garantem deixar sua refeição com um toque especial. Para acompanhar, escolha bom vinho chardonnay ou um rosado. Bom apetite!

Chef Fred Avellar – Cozinha do Fred

Depois de quase 20 anos de carreira cuidando do lançamento de grandes filmes, o cineasta Fred Avellar resolveu mudar de vida. Viajou à Madrid para estudar gastronomia na Le Cordon Bleu. De volta ao Brasil depois de uma jornada intensa pela Espanha, que contemplou o Caminho de Santiago, o chef resolveu investir em seu próprio espaço, a Cozinha do Fred. Com a proposta de oferecer jantares exclusivos e intimistas em sete tempos, sua cozinha traz influências da culinária brasileira e mediterrânea. O chef usa as técnicas francesas e um toque de modernidade, para dar vida a pratos inesquecíveis, que trabalham todos os sentidos de seus convidados.