EDP reforça orientações de segurança com energia elétrica durante o Carnaval

As festas de carnaval foram canceladas ou adiadas em diversas cidades do país por conta da covid-19, porém, muitas pessoas no período do feriado farão comemorações menores e particulares, com amigos e familiares. Pensando nisso, a EDP, distribuidora de energia elétrica para as regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reforça orientações de segurança para que os festejos sejam tranquilos e sem acidentes.

Os foliões devem estar atentos para evitar atividades de risco, como a soltura de fogos de artifício, que nunca devem ser próxima à rede elétrica. Outra recomendação de cuidado está relacionada aos materiais como serpentinas de papel ou metálicas, assim como jatos de espumas ou de água. Esse tipo de objeto jamais deve ser lançado em direção às redes de energia para evitar risco de choque elétrico. Vale destacar que a pandemia ainda não acabou, por isso, continua essencial evitar aglomerações, bem como a utilização de máscara e reforço da higiene com álcool em gel e lavagem das mãos.

Outras dicas para garantir a segurança:

Não utilizar os postes da EDP para fixar decorações.

Não fazer gambiarras, ligações clandestinas ou “gatos”, pois aumentam o risco de acidentes com a rede;

Não instalar nenhum enfeite próximo à rede elétrica;

Nunca lançar artefatos (serpentinas, confetes, entre outros), metálicos ou não, na rede elétrica, pois podem ser condutores de energia ou romper cabos e causar sérios acidentes;

Não ligar aparelhos elétricos próximo de duchas, piscinas ou em lugares molhados;

Em casos de colisão de veículos com poste, não saia do carro. Se houver algum cabo partido em contato com o veículo o acidente pode ser fatal;

Todas as instalações da rede elétrica, tais como transformadores e cabos, energizados ou não, constituem patrimônio da distribuidora e somente profissionais autorizados pela empresa podem manuseá-los.

É importante frisar que, em caso de ocorrências que envolvam a rede de distribuição de energia elétrica da EDP, a Concessionária deve ser contatada imediatamente pelos canais de atendimento que funcionam 24 horas, de forma gratuita:

• Site www.edponline.com.br

• Aplicativo EDP Online

• WhatsApp EDP: (11) 9 3465-2888

• SMS para 28037 com a mensagem Falta Luz

• Central de Atendimento: 0800 721 0123

Operação especial

A EDP fará uma operação especial durante o feriado de Carnaval, visando garantir a qualidade e segurança do fornecimento de energia a seus clientes. Haverá reforço do efetivo no Centro Operação Integrado (COI), responsável por monitorar e gerenciar em tempo real o sistema elétrico de toda a área de concessão, além do reforço também das equipes em campo, proporcionando mais agilidade no atendimento em caso de ocorrências na região.