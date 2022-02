Entenda a diferença cada tipo de cabelo: liso, ondulado, cacheado ou crespo

Encontrar a classificação específica do seu fio é um passo indispensável para seguir com os cuidados ideais. E sabemos que essa nem sempre é uma tarefa simples, né? Por terem necessidades diferentes, cada curvatura deve ser respeitada tanto na escolha dos produtos quanto nos tratamentos e procedimentos. Curiosa para saber qual é o seu tipo? Veja dicas abaixo e descubra quais os cuidados mais adequados para os seus cabelos.

As curvaturas podem ser divididas em quatro grupos, com três subcategorias: 1A, 1B e 1C (lisos), 2A, 2B e 2C (ondulados), 3A, 3B e 3C (cacheados) e 4A, 4B e 4C (crespos).

Cabelo tipo 1: Liso

1A: São fios bem lisos e finos, com menos volume, chega a ser difícil manter algum acessório ou penteado nele por muito tempo. Por outro lado, é um tipo de cabelo que costuma ser mais oleoso e brilhoso.

Cabelo tipo 2: Ondulado

2A: Com ondas mais discretas, os fios podem ter uma aparência indefinida. É mais fácil de alisar ou cachear e tem maior tendência a ressecamento nas pontas e oleosidade na raiz.

Cabelo tipo 3: Cacheado

3A: Tem formato de espiral, com cachos abertos e espaçados. O ideal é apostar em cortes arredondados que dão mais caimento e balanço. Além disso, é importante não pentear os fios secos pois pode deixar os cachos indefinidos. Hidrate as pontas com frequência.

Cabelo tipo 4: Crespo

4A: Apresenta cachos definidos, mas bem pequenos e com muito volume. Tem cutículas mais finas, o que deixa os fios mais expostos aos danos de agentes externos, como calor e umidade. Para os cabelos 4C, o foco do cuidado deve estar na nutrição e hidratação, principalmente nas pontas.

Confira como cuidar ainda melhor de cada tipo:

LISOS

A linha TRESemmé Liso Keratina, possui fórmula enriquecida com Queratina e Pérola Hidrolizada. Promove o alinhamento dos fios e intensifica o brilho, controlando o frizz, deixando os cabelos mais alinhados e consequentemente mais brilhantes, por até 48 horas.

ONDULADOS

Muitas acabam fugindo da curvatura por medo do frizz e do volume, mas os produtos certos podem ajudar a garantir um efeito elegante e moderno.

Desenvolvida com Ácido Hialurônico, Queratina Hidrolisada e Tecnologia Pró-Iônica, a linha TRESemmé Blindagem Antifrizz traz cabelos hidratados, macios e sem frizz desde o primeiro uso. Além de evitar o volume excessivo e as pontas duplas sem pesar os fios. Um ótimo aliado das ondulados também é o Óleo Finalizador 5 em 1, enriquecido com blend de óleos de Argan, Macadâmia e de Coco, nutre as pontas sem pesar, recupera a maciez e o brilho, e alinha as pontas para finalização profissional e sem frizz.

A linha TRESemmé Detox Capilar é ótima para fazer um detox nos cabelos em casa, pois elimina os resíduos que se acumulam durante o dia, como fumaça, poluição e suor, deixando os fios purificados e nutridos. Possui fórmula enriquecida com Chá Verde, Gengibre e Proteína do Trigo, limpando profundamente os fios.

CACHEADOS

Cabelos cacheados pedem técnicas como fitagem e um bom corte para garantir a definição e fios mais saudáveis. A linha TRESemmé Cachos Definidos hidrata, define e dá movimento aos cabelos cacheados que precisam de hidratação, além de possuir fórmula enriquecida com Elastina e Óleo de Macadâmia, garantindo cachos definidos, soltinhos e hidratados, sem pesar. A linha possui Shampoo, Condicionador e Leave-in e é indicada para cabelos cacheados do tipo 2BC e 3ABC.

CRESPOS

Este tipo de fio é mais frágil por causa da sua textura fina e da espessura irregular da sua cutícula. Por isso, ficam mais desprotegidos e suscetíveis a agressões. Podem, também, quebrar com mais facilidade. São naturalmente mais secos e perdem o brilho com facilidade, portanto, é ideal hidratar os fios sem deixá-los pesados para não tirar o volume.

Para essas curvaturas, os shampoos TRESemmé possuem fórmula micelar que limpa de forma suave, protegendo o cabelo. Além disso, a linha TRESemmé Baixo Poo + Nutrição ajuda a revitalizar a beleza natural dos fios, garantindo a nutrição necessária.

PARA TODOS

HIDRATAÇÃO PROFUNDA

A linha TRESemmé Hidratação Profunda hidrata e restaura a maciez dos fios, sem deixar o cabelo com aquele aspecto pesado, contando ainda com a Máscara de Tratamento Pro-Hidratação Ativa. Sua fórmula é enriquecida com Pantenol e dá um boost de hidratação e maciez aos cabelos — cuidado necessário para todos os tipos de fios.

