Semana do Conhecimento ganha portal com o acervo de projetos de todas as edições

A Semana do Conhecimento, iniciativa da Prefeitura de Guarulhos para divulgação científica e empreendedora que acontece na cidade desde 2017, agora possui um acervo digital de projetos. Ao clicar no link https://gru.guarulhos.sp.gov.br é possível encontrar informações sobre as cinco edições do evento realizadas até o momento e acessar os projetos de cada quadro.

Para o prefeito Guti, a existência do portal é importante para o panorama científico de Guarulhos. “Além de garantir o histórico dos trabalhos apresentados no evento, o portal dá visibilidade e valoriza os professores, pesquisadores, alunos e toda a comunidade que produz ciência, tecnologia e inovação na cidade. Esses temas sempre estiveram em nosso foco e são prioridades desde o princípio de nossa administração”, comentou.

O portal foi uma realização conjunta entre a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI), pasta responsável pelo evento, o Departamento de Informática e Telecomunicações (DIT) e o Instituto Federal de São Paulo – Campus Guarulhos, especialmente por meio de três ex-alunas do instituto que foram as principais responsáveis pelo desenvolvimento: Ana Maísa, Giane Mayumi e Leticia Rejane.

Vinicius Aldênio, coordenador do projeto, afirma que o esforço coletivo para viabilizá-lo valeu muito a pena. “Era uma demanda antiga dos participantes do evento, que desejavam dar visibilidade aos seus trabalhos e, graças à cooperação técnica entre os envolvidos e as desenvolvedoras voluntárias, foi possível viabilizar”, explicou.

Semana do Conhecimento

O evento é organizado desde 2017 pela Prefeitura de Guarulhos por meio da SDCETI e conta com quatro quadros: Expo Criatividade, Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos (Feceg), Semana Municipal de Ciência e Tecnologia (Semcitec) e Mostra de Economia Criativa, que recebe trabalhos e projetos dos mais diversos públicos, como professores do ensino infantil, alunos do ensino médio e técnico, pesquisadores, acadêmicos, entre outros.

A sexta edição, que acontece em outubro de 2022 em data ainda a ser definido, terá o tema “Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”‘. Em breve serão divulgadas mais informações. No entanto, os representantes de instituições de ensino, entidades e associações que desejarem contribuir com a organização do evento já podem entrar em contato por meio dos endereços eletrônicos [email protected] e/ou [email protected]

Para conferir como foi a última edição basta acessar o canal da Semana no YouTube: https://www.youtube.com/semanadoconhecimento.