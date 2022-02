Decoradora ensina a fazer confete sustentável

O Carnaval está suspenso, mas não é motivo para ficar desanimado. Uma dica da decoradora Marcelle Braga, da MBraga Decora, é enfeitar a casa com itens do Carnaval e aproveitar o feriado para uma atividade que pode entreter crianças de todas as idades e até mesmo os adultos. Especialista em flores, Marcelle ensina a fazer confete sustentável, usando folhas secas. “A brincadeira começa com um passeio no parque para catar folhas secas pelo chão. Depois, para a segunda parte, o único utensílio que você vai precisar é um furador de papel”, explica.

O ideal é usar uma bandeja ou bacia e abrir o compartimento de descarte do furador, deixando os pedacinhos de papel caírem direto no utensílio escolhido. “No momento de colher as folhas, tente variar os tons”, ensina Marcelle. “Depois é só deixar a criançada se divertir à vontade!”.

“O legal desse confete é que ele é parte da natureza, então, se a brincadeira for em um gramado, ele não vai poluir o ambiente”, ressalta a decoradora. Agora, se a brincadeira for em casa, não esqueça de depois colocar a turma toda para ajudar na limpeza e arrumação.

Para enfeitar a casa, a decoradora dá 5 dicas:

Espalhe adereços pela casa – Vale pendurar fitas, colocar máscaras pelos móveis, jogar confetes… Não tenha medo da bagunça… O importante é curtir, afinal, depois basta limpar. Invista nas cores – Almofadas, mantas, pratos e copos, use um de cada tipo, um de cada cor. Isso vai dar um tom divertido na decoração. Invista em um painel para fotos – Nesse painel da foto, a mistura das cores dá a impressão 3D. Usei lilás, vermelho e rosa que, juntos, contrastaram com a máscara dourada em destaque. “A máscara é um dos principais e mais tradicionais símbolos do carnaval. Eu adoro. Podem abusar”, destaca Marcelle Braga. “Mas se não quiser investir na impressão de um painel, vale pendurar fitas ou balões de papel em algum canto ou mesmo na cortina da casa. Balões – Os tipo bubble, como os da foto, estão em alta. Mas vale usar bexigas ou aqueles de papel. Eles dão um clima alegre e divertido a qualquer decor. Bolo – Por que não um bolo temático? Todo mundo gosta de um doce e um bolo no tema da festa dá um toque especial à decoração.

Ah! E não esqueça da sua fantasia – Sim! Não é porque vai ficar em casa que vai deixar a fantasia de lado. Se não quiser nada muito elaborado, invista ao menos em adereços. Em seu canal no Youtube, Marcelle Braga ensina a fazer enfeites para o cabelo e uma saia de tule bem fácil!