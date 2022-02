Alceu Valença se apresenta em São Paulo nesta sexta

Alceu Valença apresenta novo show acústico, com o melhor de seu repertório em versões de voz e violão, no dia 4 de março, no Teatro Bradesco, em São Paulo. O espetáculo é inspirado na série de álbuns acústicos lançados pelo cantor ao longo de 2021. A turnê, que estreou em janeiro de 2022, em Portugal, com grande sucesso, tem sua primeira apresentação no Brasil.

No palco, o artista confere novos timbres a sucessos como Belle de Jour, Anunciação, Tropicana, Táxi Lunar, Coração Bobo. Recria joias diversas de seu repertório – Marim dos Caetés, Ladeiras, Papagaio do Futuro – e músicas inéditas de sua autoria: Era Verão, Saudade, Sem Pensar no Amanhã. Também interpreta temas de Luiz Gonzaga, como Pau-de-Arara, Sala de Reboco e Sabiá.

Assim como nos álbuns, o show traça o que Alceu chama de “roteiro cinematográfico”, onde o artista trafega pelo solo sempre fértil de suas criações. Como não há vírus capaz de deter a poesia, as canções se entrelaçam numa viagem conceitual e geográfica através da música e da identidade do cantor e compositor: de Recife a Olinda, do agreste ao sertão, passando por Rio, São Paulo, Minas, Brasília e Lisboa, dentre as cidades que servem como inspiração permanente para a arte de Alceu Valença.

SERVIÇO

Alceu Valença Solo

Data: 4 de março de 2022 (sexta-feira)

Horário: 21h

Duração: 90 minutos.

Classificação:Livre. Maiores de 14 anos podem entrar desacompanhados. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Em atendimento ao Decreto nº 60.488, de 27 de agosto de 2021, para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saúde SP). Em caso de dúvidas, acesse o link.

Ingresso online: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/zeca-baleiro-9648

Ingressos: Ingressos entre R$ 77,00 e R$ 300,00 em até 12x

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Uhuu.com – com taxa de serviço

Bilheterias físicas – sem taxa de serviço

– Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

– Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca – a partir do dia 02/12)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

– Bilheterias dos teatros: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

– Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Isento até 15 minutos

Compras no Záffari acima de R$ 50,00 = 3h de isenção (exceto para Valet, Sem Parar e Conectcar).

Self: Primeiras 2 horas = R$ 16,00

Hora adicional = R$ 5,00

Valet Parking: 1ª hora = R$ 20,00

Hora adicional = R$ 12,00

Motos: Primeiras 2 horas = R$ 16,00

Hora adicional = R$ 5,00

O Teatro Bradesco segue todos os protocolos instituídos pelo Ministério da Saúde: capacidade reduzida, distanciamento entre os assentos e o público deverá fazer o uso de máscara durante toda sua permanência no teatro.