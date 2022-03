Espaços educacionais de Guarulhos têm programação especial no mês da mulher

Até o dia 31 de março os CEUs de Guarulhos e o Centro de Educação Ambiental (Cemea) oferecem programação intensa e especial, com atividades gratuitas e abertas à comunidade para celebrar o mês da mulher. O Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de março para marcar as conquistas sociais, políticas e econômicas femininas no Brasil e no mundo.

Coordenados pelo Programa Escola 360 da Prefeitura de Guarulhos, os espaços educacionais oferecem inúmeras atividades e cada unidade possui a sua programação. Oficinas, rodas de conversa, palestras, aulas de ginástica, atividades físicas, dança, serviços de beleza e exibição de documentário estão entre as atividades oferecidas e que têm como objetivo o empoderamento e a valorização feminina nos aspectos emocional, intelectual e estético. Verifique a programação completa na unidade mais próxima de sua residência.

Destaques da programação

Na próxima terça-feira (8), às 10h30, o CEU Ottawa-Uirapuru oferece ioga para mulheres. Às 11h, o CEU Jardim Cumbica promove aula especial de hidroginástica. No dia 9, às 9h, o CEU Paraíso-Alvorada realiza a ação Um corpo perfeito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele, com aula de ginástica especial. No dia 10, às 14h, o CEU Bambi promove oficina de macramê e, ao longo de todo o dia, o CEU Rosa de França realiza oficinas de autocuidado.

Já o CEU Presidente Dutra, no dia 11, promove aulão de hidroaxé. Nos dias 11 e 25, às 16h30, o CEU São Domingos recebe palestra sobre violência doméstica e empoderamento feminino com a psicóloga Alessandra Andrade. Já no dia 14, às 19h, a unidade promove aulão de zumba e, no dia 16, às 10h, 14h e 19h, boxe para mulheres.

No dia 12, às 11h, o CEU Bonsucesso realiza oficina de veganismo e reaproveitamento de alimentos. Também no dia 12 o CEU Continental, em parceria com a Embelleze, promove o dia de beleza feminina com designer de sobrancelha das 8h às 12h e no dia 19, das 10h às 12h, oficina de estética e palestra sobre os padrões de beleza atuais, autoestima e empoderamento feminino.

O CEU Pimentas, no dia 16, das 9h às 11h, promove aula especial de ginástica aquática com o tema Bem-estar feminino. O CEU Parque São Miguel, no dia 19, das 9h às 12h, vai realizar uma ação social em parceria com a Universidade Guarulhos com avaliação nutricional, ginástica laboral e massagem, aferição de pressão, teste de glicemia e limpeza de pele. Já o CEU Vila São Rafael promove no dia 26, das 13h30 às 16h30, uma imersão sobre plus size.

O CEU Ponte Alta também realiza diversas oficinas com o tema Mulheres que cuidam de mulheres. Pilates, aula funcional, caminhada 60+, palestras e customização de camisetas estão entre as atividades que acontecem durante todo o mês.

Além disso, o Cemea também promove atividades especiais para a Semana da Mulher com o tema Natureza Feminina. No dia 8, às 8h30, a psicóloga Wilma Monteiro apresenta a palestra Valorize-se, que aborda autoestima, autovalorização e autocuidado. No dia 10, às 8h30, o espaço vai receber a terapeuta nutricional Solange Amorim para falar sobre os Oito pilares para uma vida saudável, destacando a importância de uma alimentação saudável. Já no dia 11 haverá um passeio para o CEU Continental, saindo às 8h30 do Cemea. No dia 12, às 14h, a unidade realiza bate-papo e apreciação ambiental sobre o livro Primavera Silenciosa, da pioneira do movimento ambiental no mundo Rachel Carson, publicado em 1962.

Endereços dos espaços educacionais

Cemea Chico Mendes

Avenida José Miguel Ackel, 1.100 – Vila Isabel

CEU Bambi

Rua Benedito Thieso, s/nº – Parque Residencial Bambi

Fone: 2408-5402

CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeo, s/nº – Bonsucesso

Fone: 2088-3508

CEU Continental

Avenida Maria Gebin de Morais, 867 – Parque Continental II

Fone: 2086-1002

CEU Jardim Cumbica

Avenida Atalaia do Norte, 544 – Jardim Cumbica

Fone: 2412-2771

CEU Ottawa-Uirapuru

Rua Morada Nova, 208 – Jardim Ottawa

Fone: 2279-2705

CEU Paraíso-Alvorada

Rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso

Fone: 2456-2524

CEU Parque São Miguel

Rua Joaquim Moreira, s/nº – Parque São Miguel

Fone: 2421-2445

CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Fone: 2489-3500

CEU Ponte Alta

Avenida Florestan Fernandes, s/nº – Jardim Ponte Alta

Fone: 2436-6813

CEU Presidente Dutra

Final da Rua Maria de Paula Motta, Jardim Presidente Dutra

Fone: 2432-8930

CEU Rosa de França

Rua Sergipe, s/nº – Jardim Rosa de França

Fone: 2304-7589

CEU São Domingos

Estrada do Elenco, 848 – Jardim São Domingos

Fone: 96860-9478

CEU Vila São Rafael

Rua Deus do Sol, s/nº – Vila São Rafael

Fone: 2304-6012