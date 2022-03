Dicas para driblar as quedas de vendas durante o verão

O verão representa uma das épocas com menos movimento de compras no e-commerce. Viagem de férias, contenção de gastos após o fim de ano, mais atividades ao ar livre e menos tempo em frente ao computador são alguns dos motivos que levam à queda do volume de compras realizadas no período. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas do comércio varejista tiveram leve queda de 0,1% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal.

Para ajudar empreendedores a aumentarem o faturamento dos negócios durante a sazonalidade do verão, Pedro Henrique, CEO da Loja Integrada , plataforma para criação de lojas virtuais mais popular do Brasil, com mais de 2,5 milhão de lojas criadas, elenca as cinco principais estratégias para melhorar o quadro e alavancar os resultados. Confira:



1- Atualize seus produtos

Com temperaturas mais altas, o verão dá início a uma série de dias ensolarados. Dessa forma, se atentar a oferecer produtos que atendam essa demanda da estação é essencial para manter o ritmo de vendas. “É válido lembrar que essa demanda varia a depender do segmento do negócio, no entanto, a regra vale para todos, invista em atualizar ou oferecer produtos que tenham “a cara” da estação. Com isso, além de conseguir impulsionar vendas, o negócio poderá atrair novos consumidores”, afirma o especialista.

2- Ofereça experiência mobile para compras

O celular hoje se tornou uma extensão humana. Não dá para pensar em estratégias de vendas sem antes pensar na experiência do consumidor frente a tela do celular. Segundo dados da pesquisa “Consumo online no compras por smartphone correspondem a 87% das vendas online realizadas em 2021. Portanto, oferecer usabilidades no e-commerce voltadas ao mobile é essencial para o alcance e fidelização de consumidores.



3- Descontos e ofertas atrativas

O período do verão coincide com o aumento da inflação em diversos setores. Com isso, a tendência dos consumidores, mais do que nunca, será pela oferta de produtos online e promoções. Dessa forma, investir em descontos como cupons de descontos, frete grátis podem ser decisivas no momento de escolha dos consumidores e por isso ajudam a atrair e fidelizar novos clientes.

5- Invista nas redes sociais

Não é novidade que as redes sociais se tornaram grandes aliadas dos empreendedores, especialmente de pequenos negócios. “Durante o período de verão, mais do que nunca, investir em esforços de divulgação nas redes sociais é essencial para o andamento e manutenção dos negócios”, finaliza o executivo.