Call of Duty: Warzone ganhará versão para iPhone e Android

Call of Duty: Mobile é um dos grandes sucessos recentes do universo dos dispositivos móveis, e a Activision não está muito interessada em deixar o interesse dos jogadores cair, é claro. Por isso, a empresa anunciou que mais um título da franquia chegará em breve ao iOS/Android — Call of Duty: Warzone.

O título, lançado originalmente em março de 2020 para PlayStation 4, Xbox One e PCs, também ganhará versões para o PS5 e os Xbox Series X/S. Ainda não há uma previsão de quando o jogo chegará às plataformas móveis, mas espera-se que isso aconteça só depois que ele for lançado para os consoles da nova geração.

A Activision também não divulgou muitos detalhes sobre como adaptará Warzone para as telas dos smartphones. A empresa se resumiu a afirmar que está criando uma “experiência móvel AAA completamente nova que trará a ação emocionante, fluida e de grande escala” do título para os jogadores dos dispositivos móveis.

A mecânica, aqui, será do estilo battle royale, assim como a versão já existente do jogo. Ainda não está claro, entretanto, se será possível jogar com pessoas em todas as plataformas (incluindo consoles e PCs) ou se as batalhas dos dispositivos móveis ficarão restritas a eles.

De qualquer forma, vamos continuar aguardando — é bem verdade que, num mercado cada vez mais lotado de opções como PUBG e Free Fire, a Activision não terá exatamente um terreno livre para conquistar o universo dos gamers. Ainda assim, a força da marca Call of Duty deverá dar uma boa ajuda à desenvolvedora nessa cruzada.