Quatro UBSs estarão abertas pelo Saúde Agora neste sábado

Todos os sábados o Programa Saúde Agora possibilita a abertura de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em diferentes pontos da cidade para facilitar o acesso aos usuários que têm dificuldades para procurar pelo serviço durante a semana. No último sábado (12) funcionaram as UBS Munhoz, Ponte Grande, Morros e Nova Cidade. No próximo, dia 19, estarão abertas as UBS São Ricardo, Jardim Paulista, Cidade Seródio e Allan Kardec, das 8h às 16h.

Serviços como consultas médicas e exames como o de prevenção do câncer do colo do útero (Papanicolau) são realizados mediante agendamento. Já para testes rápidos para detecção do HIV, sífilis e hepatites B e C, atendimento na farmácia, vacinação de rotina ou contra a covid-19 não é necessário agendar.

Às pessoas que estão com a segunda dose ou a dose adicional contra a covid-19 em atraso e querem aproveitar o sábado para colocar seu esquema vacinal em dia ou o do seu filho, vale lembrar o intervalo entre as doses. Para crianças e adolescentes entre cinco e 17 anos, vacinados com a primeira dose de Pfizer, o intervalo para a segunda dose é de pelo menos 56 dias, e de 28 dias para a faixa etária de seis a 17 anos vacinados com a primeira dose de Coronavac.

Já o intervalo para a terceira dose para pessoas com alto grau de imunossupressão de 12 a 17 anos, incluindo gestantes e puérperas, que tenham tomado a segunda dose de Pfizer, é de pelo menos 56 dias para a dose adicional. Para maiores de 18 anos com alto grau de imunossupressão vacinados com a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, o intervalo é de 28 dias.

Pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a dose única de Janssen devem receber a dose adicional 61 dias depois. O maior intervalo é para maiores de 18 anos que tenham tomado a segunda dose dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer: 122 dias.

Serviço

UBS São Ricardo

(Rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Jardim São Ricardo)

UBS Jardim Paulista

(Rua Itaguaí, 97, Jardim Paulista)

UBS Cidade Seródio

(Avenida Coqueiral, 111, Cidade Seródio)

UBS Allan Kardec

(Rua Ipacaeta, 51, Jardim Presidente Dutra)