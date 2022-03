Cirurgião plástico revela que procedimentos estéticos masculinos cresceram 40%

O médico e cirurgião plástico, Régis Ramos, afirmou que os procedimentos estéticos masculinos cresceram 40%. De acordo com ele, esse crescimento se dá pela procura da lipo definição e rinoplastia.

Ramos destacou quais cirurgias as pessoas mais buscam na época. “Os mais procurados são: a lipo de alta definição, por incrível que pareça, prótese de mama, rinoplastia e os tratamentos como ultrassons, para estimular o colágeno, preenchimentos faciais e botox, em geral”, disse ele.

O cirurgião ainda explicou que os procedimentos de microagulhamento podem ser realizados normalmente nesse período do ano. “É um procedimento muito procurado para tratar e hidratar a pele no verão. Existem substâncias para o microagulhamento robótico e depois seguimos com a nutrição da pele com alguns produtos específicos para cada tipo”, ressaltou.