Hidrofobia capilar: saiba o que é e como tratá-la

O cuidado com os cabelos é fundamental, desde o processo de lavagem à manutenção dos fios, seja protegendo da exposição ao calor ou evitando a tração a partir do ato de prendê-lo com elásticos ou presilhas. Dentre os mais variados tipos de problemas relacionados aos cabelos está a hidrofobia capilar. A tricologista e membro-docente da Academia Brasileira de Tricologia, Viviane Coutinho, explicou como funciona o processo:

“Trata-se de uma alteração que pode atingir todos os tipos de cabelos e texturas. Quando ocorre, o fio não consegue absorver água, devido ao excesso de produtos usados na finalização ou na revitalização do fio, feita no ‘day after'”.

Ela conta que o uso de produtos derivados de petróleo, silicone e outros que são insolúveis em água ocasionam esse problema, que é notado quando o cabelo fica com o aspecto encharcado, sem a possibilidade de absorção dos cremes.

“Para evitar a hidrofobia capilar, é extremamente importante a higienização dos fios com frequência e buscar a ajuda imediata de um especialista para realizar de forma efetiva uma limpeza profissional do couro cabeludo. A terapia capilar é a mais indicada para esse tratamento”, afirmou.

Uma outra sugestão, segundo Coutinho, é optar por produtos naturais.

“Cremes com ativos indicados para a necessidade do fio, são ótimos, assim como a limpeza com argila ou shampoos detox, que realizam uma higienização profunda. A esfoliação também elimina todas as impurezas acumuladas, que impedem o cabelo de absorver os nutrientes necessários para se manter saudável. Porém, caso haja algum outro problema, como a alta porosidade dos fios, a terapia capilar deve ser estendida por mais alguns meses”, finaliza.