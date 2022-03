Curiosidades sobre energia solar que poucos conhecem

A energia solar atingiu nesta semana a marca histórica de 14 GW de capacidade, superando a potência da Itaipu Binacional, segunda maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas da chinesa Three Gorges (22.500 MW).

Nesse cenário de expansão, cresce também o interesse das pessoas sobre questões relacionadas ao tema, que ainda são desconhecidas por parte da população.

O Meu Financiamento Solar , maior fintech de crédito para energia solar fotovoltaica do país, mostra quatro fatos interessantes sobre a energia solar que são pouco conhecidos pelo grande público.

1. Painel solar produz energia mesmo com frio extremo

Ao contrário do que muitos pensam, os módulos fotovoltaicos continuam produzindo energia elétrica mesmo no inverno. Segundo especialistas, eles produzem menos energia caso fiquem encobertos, mas têm melhor eficiência em baixas temperaturas. Isso acontece porque o que é realmente utilizado para gerar combustível é a luz e não o calor.

2. A energia solar continua funcionando em dias chuvosos e nublados

Se você já se perguntou se é possível produzir energia solar em dias com chuva ou nublados, saiba que apesar de ocorrer uma diminuição na geração de energia do seu sistema fotovoltaico, ele não irá parar de funcionar. A chuva ainda irá contribuir para realizar a manutenção dos seus painéis solares, retirando toda a poeira e outros elementos que possam prejudicar a operação.

3. Os painéis solares possuem uma vida útil longa

Os sistemas de energia solar são projetados para ter 30 anos de vida útil e podem suportar climas extremos, como chuva de granizo e até mesmo queda de galhos, o que minimiza o risco de quedas no fornecimento de energia.

4. Existe a possibilidade de financiamento

Mesmo se você não dispor da quantia necessária para realizar a compra e instalação dos equipamentos, é possível obter crédito com condições especiais especificamente para instalar esses sistemas. Segundo um levantamento realizado pela CELA (Clean Energy Latin America), apenas em 2021 foi financiado um volume de R? 16,2 bilhões, o dobro de 2020 (R? 7,9 bilhões). Esses dados demonstram o quanto essa opção está caindo nas graças do público.

“O investimento em energia solar é seguro e gera economia já no primeiro mês após a instalação. Na média, o payback costuma ocorrer entre 4 e 6 anos. O financiamento, muitas vezes, se paga com o dinheiro economizado com a conta de luz. A economia pode chegar a 95%”, afirma Carolina Reis, diretora comercial do Meu Financiamento Solar.